Truy điệu trung tá cảnh sát giao thông hy sinh khi ngăn chặn tội phạm ma túy ở Long An

Các đồng đội đến chào trung tá Hào lần cuối - Ảnh: SƠN LÂM

Sáng 25-4, Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải - phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an - cùng đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An, lãnh đạo địa phương, đồng đội, người thân và đông đảo người dân đã tham gia lễ truy điệu trung tá Nguyễn Xuân Hào tại nhà riêng ở xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An.

Video: Nghẹn ngào tiễn biệt trung tá CSGT hy sinh khi ngăn chặn nghi can vận chuyển ma túy

Trung tá Hào vào ngành công an từ tháng 10-2009 và luân chuyển qua nhiều vị trí tại Công an huyện Đức Hòa cho đến nay.

Cụ thể, từ tháng 10-2009 đến tháng 2-2014, anh là cán bộ tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ.

Từ tháng 3-2014 đến tháng 9-2015, anh là cán bộ tổ phòng chống tội phạm Công an thị trấn Hậu Nghĩa.

Từ tháng 10-2015 đến tháng 4-2018 là cán bộ tổ hình sự - kinh tế - ma túy Đồn công an Khu công nghiệp Tân Đức và nhận nhiệm vụ tại Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Đức Hòa từ tháng 5-2018 đến nay.

Lúc 16h50 ngày 21-4, trong quá trình hỗ trợ đồng đội ngăn chặn nghi can vận chuyển ma túy tại tỉnh lộ 824, thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trung tá Hào đã bị ô tô của nghi can chở ma túy tông vào và hy sinh khi đang mang cấp hàm thiếu tá.

Trong quá trình công tác, trung tá Hào đã được nhận Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba. Ngoài ra còn được UBND tỉnh, giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Trung tá Hào hy sinh để lại cha mẹ và người vợ làm giáo viên một trường THPT gần nhà.

Ngày 23-4, bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm cho anh Hào từ thiếu tá lên trung tá.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu Bộ Công an thực hiện ngay các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với trung tá Hào.

Liên quan đến vụ việc, còn có hai người dân đi đường cũng bị ô tô của nghi can vận chuyển ma túy tông bị thương nặng và qua đời sau đó. Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án giết người.

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ