Trường MN Hoa Mai phản hồi thông tin giáo viên phải lao động trong giờ dạy

Thời gian gần đây, dư luận tại Vĩnh Phúc quan tâm đến thông tin giáo viên trường Mầm non Hoa Mai phải “bỏ lớp, bỏ trẻ ra lao động khổ sai trong giờ học” và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động điều hành nhà trường.

Về thông tin giáo viên phải lao động trong giờ dạy, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho biết: Việc giáo viên tham gia lao động, tạo cảnh quan môi trường Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp tất cả vì mục đích mang lại giá trị tốt đẹp cho trẻ và nhà trường.

“Tại thời điểm tháng 1/2024 (giáp tết Nguyên Đán) công trình xây dựng trong nhà trường được nhà thầu thi công xong nhưng sân chơi của trẻ còn bừa bộn nên Ban giám hiệu thống nhất với các Tổ trưởng chuyên môn để lấy ý kiến đồng thuận từ giáo viên và phụ huynh thực hiện việc dọn dẹp, chỉnh trang môi trường. Trong đó, lớp mẫu giáo có 2 giáo viên/lớp thì 1 giáo viên ở lại thực hiện chương trình, 1 giáo viên ra ngoài (mỗi ngày có từ 4 đến 5 giáo viên) cùng Ban giám hiệu và nhân viên triển khai một số công việc như: cọ rửa đồ chơi, dán cỏ nhân tạo, trồng hoa… để có không gian môi trường sạch đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động và tổ chức cho trẻ ăn tết tất niên tập thể tại sân nhà mái vòm. Sau đó, nhà trường đã tổ chức thành công chương trình “Hội chợ quê” chào mừng xuân Giáp Thìn 2024, được trẻ thích thú và phụ huynh nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Tuy nhiên, đến nay dư luận khơi lại vấn đề lao động của giáo viên khiến dư luận quan tâm tôi rất lấy làm tiếc”, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ.

Khuôn viên Xanh, Sạch, Đẹp của trường một phần do công sức của CBGVNV lao động, trồng hoa và trải cỏ sân chơi, sân nhà mái vòm cho trẻ vui chơi học tập ngoài trời.

Cũng theo cô Tâm, những ảnh đăng tải trên truyền thông gây dư luận xã hội vừa qua được chụp từ thời điểm xảy ra dịch Covid-19, khi đó trẻ không đến trường và chúng tôi có vận động giáo viên đến dọn dẹp tạo cảnh quan luôn tươi mới với tâm lý sẵn sàng đón trẻ trở lại khi dịch bệnh kết thúc.

Ngoài việc họp bàn và có sự thống nhất của giáo viên thì công việc cải tạo cảnh quan được bố trí trong khoảng thời gian hợp lý, không làm ảnh hưởng đến công tác giảng dạy chung của toàn trường.

Chương trình “Hội chợ quê” chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 được trẻ thích thú

"Những năm qua, Trường Mầm non Hoa Mai luôn đứng ở tốp đầu của huyện về chất lượng giáo dục. Đặc biệt, từ năm học 2016 -2017 đến nay, nhà trường được nhận 2 Bằng khen của Bộ GD&ĐT, 1 Bằng khen của Bộ TN&MT, 2 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 1 cờ thi đua của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều phần thưởng cao quí khác của Tập thể, cá nhân… cùng với đó, việc giáo viên đồng thuận tham gia cải tạo không gian sân trường đều được thực hiện với mong muốn duy nhất là mang lại những điều tốt đẹp nhất cho trẻ và xây dựng một ngôi trường mầm non ngày càng thân thiện, sáng tạo, đảm bảo an toàn cho trẻ nhằm đưa chất lượng giáo dục mầm non ngày càng phát triển. Sau phản ánh của 1 số nhỏ từ giáo viên, Ban giám hiệu đã họp kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc để những việc làm mặc dù có ý nghĩa cho trẻ em, cho xã hội và được nhân dân ghi nhận, nhưng sẽ không trở thành tâm điểm dư luận xã hội”, Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm bày tỏ.

Kết luận nội dung tố cáo

Thông tin “giáo viên bỏ lớp, bỏ trẻ ra lao động khổ sai trong giờ học…” là một phần trong 4 nội dung chính mà bà Nguyễn Thị Ngọc Châm – Chủ tịch công đoàn Trường MN Hoa Mai gửi đơn tố cáo hiệu trưởng tới cơ quan chức năng.

Sau khi thụ lý, căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh và các chứng cứ, tài liệu liên quan, ngày 8/7/2024, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đã ban hành kết luận số 03/KL-UBND.

Kết luận 03 thể hiện, trong số 4 nội dung tố cáo, có 1 phần trong nội dung thứ nhất đúng là: Việc tổ chức cho giáo viên ra lao động trong giờ học là không đúng với quy định về nhiệm vụ quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm sử dụng từ ngữ chưa chuẩn mực trong cuộc họp…

3 nội dung tố cáo khác như thực hiện sai quy chế chuyên môn, không công khai minh bạch tài chính 6 tháng cuối năm 2022, ngân sách năm 2023,2024 và trù dập bà Nguyễn Thị Ngọc Châm – Chủ tịch Công đoàn… là tố cáo sai.

Một góc sân trường MN Hoa Mai.

Kết luận cũng nêu rõ các biện pháp xử lý. Trong đó, yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Tâm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức cho giáo viên lao động trong giờ học, sử dụng từ ngữ chưa chuẩn mực trong cuộc họp và trong giao tiếp với đồng nghiệp ngoài cuộc họp.

Không tổ chức cho giáo viên lao động trong giờ học nhằm đảm bảo quyền của giáo viên cũng như đảm bảo việc chăm sóc trẻ đúng quy định. Trường hợp cần thiết thì báo cáo cấp ủy chi bộ và lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện cho ý kiến mới tổ chức thực hiện…

Đối với Cấp ủy Chi bộ- Ban Giám hiệu trường mầm non Hoa Mai, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân viên để có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Quan tâm và tạo điều điều kiện hơn nữa cho các tổ chức đoàn thể tham gia đầy đủ các phong trào do các cấp tổ chức phát động, nhằm đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong học tập, tạo được mối đoàn kết gắn bó giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể…

Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên giao Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Đảng ủy thị trấn Hương Canh tham mưu UBND huyện ban hành văn bản để xem xét trách nhiệm viên chức Nguyễn Thị Ngọc Châm theo quy định của Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp đến mức phải kỷ luật thì tham mưu UBND huyện xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo Ban Giám hiệu trường mầm non Hoa Mai, cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Tâm họp kiểm điểm trách nhiệm với những tồn tại đã nêu ở trên theo quy định của pháp luật…

