Trinh sát ma tuý và cuộc đấu trí khôn khéo

Pháp luật

Quá nửa đêm, cả khoảng không lặng im. Trên những toà nhà cao chọc trời, từng ô cửa bắt đầu tối đèn… Giữa khoảng sân rộng gió lùa hun hút, người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai che gần kín khuôn mặt, lặng lẽ quan sát làm nhiệm vụ. Anh là Thượng úy Nguyễn Đức Duy, nguyên cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm, nay là cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội- một trong 10 "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu" năm 2024, vừa được biểu dương.