Ông Thám ký ủy nhiệm chi trả lại 499.999.999 đồng chuyển nhầm vào tài khoản - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-1, Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an xã Mỹ Thuận vừa vận động người dân trả lại 499.999.999 đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Theo công an, ngày 10-1 chị Lê Thị Hải Vân (38 tuổi, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An) chuyển 499.999.999 đồng cho đối tác nhưng nhầm vào tài khoản của ông Nguyễn Thám (64 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, đang tạm trú ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Chị Vân trình báo ngân hàng và được Phòng an ninh kinh tế Công an Vĩnh Long tiếp nhận, hỗ trợ. Công an xã Mỹ Thuận nhận được thông tin và đã trực tiếp đến gặp, cùng ông Thám đến ngân hàng tại chi nhánh thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xác minh.

Ông Nguyễn Thám đã hoàn tất các thủ tục để chuyển trả lại toàn bộ số tiền nêu trên cho chị Vân đã chuyển nhầm. Ông Thám cho biết do khoảng 7 năm trước đây có mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại, nhưng do làm ăn thua lỗ nên không còn sử dụng.

Sau đó, ông về tạm trú cùng với con rể ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và cho đến nay không có giao dịch nào và cũng không kiểm tra biến động tài khoản. Do đó không biết chị Vân chuyển tiền nhầm vào tài khoản của mình.

Sau khi được Công an xã Mỹ Thuận thông báo, ông Thám đã ra ngân hàng viết ủy nhiệm chi chuyển trả lại toàn bộ số tiền.

Tác giả: Chí Hạnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ