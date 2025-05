Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng video clip cảm ơn Việt Nam "vì sự đón tiếp đặc biệt"

Chiều 27-5, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân Brigitte Macron đã rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đây là chặng đầu tiên trong khuôn khổ chuyến công du chiến lược của Tổng thống Pháp tới khu vực Đông Nam Á, với các điểm đến tiếp theo là Indonesia và Singapore.

"Cảm ơn rất nhiều ! Merci pour votre accueil exceptionnel" - Video đăng tải trên fanpage của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Ngay trong tối cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron đã đăng tải một đoạn video clip trên fanpage cá nhân, ghi lại những hình ảnh nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam. Trong video, ông gửi lời cảm ơn chân thành đến người dân Việt Nam bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp:

"Cảm ơn rất nhiều!" - "Merci pour votre accueil exceptionnel" (Cảm ơn vì sự đón tiếp đặc biệt).

Đặc biệt, bên cạnh những hình ảnh trang trọng trong các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đoạn clip còn ghi lại những khoảnh khắc ấm áp khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân Brigitte Macron được người dân Thủ đô nồng nhiệt chào đón trong lúc dạo bước tham quan phố cổ Hà Nội, không gian hồ Hoàn Kiếm, dùng bữa trưa tại một nhà hàng địa phương, thân thiện bắt tay và trò chuyện cùng người dân.

