Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Sáng nay (26/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Toàn cảnh lễ đón

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017 và tái đắc cử vào năm 2022. Chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao Pháp đối với việc củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào thực chất và hiệu quả.

Đoàn xe chở Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch trong sự chào mừng nồng nhiệt của đông đảo các em học sinh Thủ đô với lá cờ hai nước trên tay. Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân tại nơi đỗ xe, bắt tay nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Pháp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi tặng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch nước Lương Cường cùng di chuyển trên thảm đỏ đến vị trí danh dự.

Chủ trì lễ đón với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước Lương cường mời Tổng thống Emmanuel Macron bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Đội trưởng đội danh dự mời Tổng thống Emmanuel Macron duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng thống Emmanuel Macron và Chủ tịch nước Lương Cường tiến tới cúi chào quốc kỳ và cùng duyệt đội danh dự.

Sau khi duyệt đội danh dự, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Emmanuel Macron thân mật chào hỏi và giới thiệu thành viên Đoàn cấp cao hai nước dự lễ đón.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Emmanuel Macron duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Emmanuel Macron cùng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận các biện pháp góp phần làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Việt Nam và Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/4/1973. Trước đó, Pháp đã mở cơ quan đại diện tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Hiệp định Geneve năm 1954 với tư cách là Phái đoàn. Bề dày lịch sử quan hệ và hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực đã tạo cơ sở vững chắc đưa quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron

Sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ, Việt Nam và Pháp có nhiều bước phát triển rất hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai nước duy trì nhiều cơ chế hợp tác song phương đa dạng, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.

Mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước được đánh dấu bởi các chuyến thăm cấp cao. Đặc biệt, tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp và hai nước ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Pháp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Như vậy, Pháp trở thành nước đầu tiên thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) có quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam.

Hai nước cũng duy trì nhiều cơ chế trao đổi thường xuyên về chính trị, kinh tế, quốc phòng ở các cấp, nổi bật như: Đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng giữa hai Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Pháp, do Bộ Ngoại giao chủ trì; Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại thương Pháp đồng chủ trì; Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ Quốc phòng. Hai nước duy trì nhiều cơ chế hợp tác song phương đa dạng; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.

Việc Tổng thống Pháp lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên trong chuyến công du khu vực của mình thể hiện rõ sự ưu tiên chiến lược và tầm quan trọng sâu sắc mà Pháp dành cho mối quan hệ song phương với Việt Nam.

Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Emmanuel Macron cùng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành Hội đàm

Vị thế của Việt Nam là đối tác ASEAN đầu tiên và duy nhất thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Pháp càng củng cố điều này. Đồng thời, đây cũng là một bước đi quan trọng trong việc triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Pháp, qua đó khẳng định vai trò then chốt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Pháp tại khu vực.

Chuyến thăm còn là dịp để tăng cường tin cậy chính trị ở cấp cao nhất giữa hai bên, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Việt Nam và Pháp trong việc hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường trao đổi văn hóa và hữu nghị truyền thống giữa nước.

