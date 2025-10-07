Tiến Nguyễn mở công ty giữa lúc Quang Linh Vlogs bị đề nghị truy tố?

Hình ảnh Tiến Nguyễn, Nam Hoàng chụp tại buổi khai trương công ty. Ảnh: V.Đ.

Hôm 4/10, Nguyễn Văn Tiến (hay Tiến Nguyễn, một trong những gương mặt quen thuộc của team Quang Linh Vlogs) đăng tải hình ảnh đang thực hiện nghi lễ cúng khai trương. Đáng chú ý, bức ảnh còn có sự xuất hiện của Nguyễn Nam Hoàng (anh rể Quanh Linh).

"Anh em cùng nhau cố gắng nhé", Tiến Nguyễn viết. Người này không nói rõ công ty của ai song hình ảnh kèm dòng trạng thái của tài khoản V.Đ (người em thân thiết của Tiến) ngầm khẳng định điều này.

Cụ thể, V.Đ chia sẻ ảnh chụp cùng Tiến, Nam Hoàng và ghi: "Chúc công ty mới của các anh zai vững vàng, phát tài phát lộc (8386). Vững bước viết tiếp hành trình mới", đính kèm lẵng hoa chúc mừng.

Nam Hoàng chụp ảnh trước trụ sở công ty, phía sau là các lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Nam Hoàng cũng lập tức lên bài tại trụ sở công ty ngay sau đó. Song, anh lại làm mờ thông tin liên quan.

Tin tức các thành viên thành lập công ty sau khi Quang Linh Vlogs bị đề nghị truy tố nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đội ngũ nên có cơ hội bắt đầu lại sự nghiệp. Song số khác nghi ngờ về độ uy tín của công ty này, liên tục nhắc đến vụ bê bối quảng cáo sản phẩm kẹo Kera.

Kể từ khi Quang Linh bị bắt, ngày 11/5, Nam Hoàng lần đầu tiên đăng tải bài viết sau 3 tháng ở ẩn. Trong khi đó, Tiến Nguyễn chỉ để lại bình luận ở một số bài viết của bạn bè. Nhật Lệ, chị gái Quanh Linh, vẫn giữ thái độ im lặng trước sự việc của em trai. Cả hai đều hoạt động trên MXH trở lại vài tháng sau đó.

Ngày 24/7, Nhật Lệ tạo sự quan tâm khi lên tiếng bênh vực em trai trước những ý kiến trái chiều, đồn đoán về Quang Linh.

"Sao có thể bịa đặt, buông lời cay nghiệt với những gì em và team đã và đang làm như vậy. Chỉ mong sau này em sống cho em, mong những người đã và đang yêu thương em hãy giữ cho mình lòng tin và chờ kết luận cuối cùng của cuộc điều tra. Tôi không thể quên được ánh mắt của em ngày tôi thăm em", Nhật Lệ viết trong kênh chat riêng với hơn 14.000 thành viên.

Ngày 4/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thúc Thùy Tiên và 2 đối tượng khác.

Trước đó, nhóm đối tượng bị bắt vào ngày 3/4 để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2, (theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự).

Tác giả: Vi Lê

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn