Tiếc thương chiến sĩ Công an trẻ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Tiếc thương về sự hy sinh và chia sẻ những đau thương mất mát của thân nhân Thượng sĩ Phạm Tấn Phát (SN 1998), thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân, gia đình Thượng sĩ Phạm Tấn Phát, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm và đoàn cán bộ Công an tỉnh Bình Thuận tiếc thương người chiến sĩ hy sinh khi là nhiệm vụ.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm chia sẻ nỗi đau với thân nhân Thượng sĩ Phạm Tấn Tài.

Như tin đã đưa, vào khoảng 5h40’ ngày 14/2, Trung úy Trần Đức Lâm (cán bộ Công an huyện Đức Linh đang tăng cường cho Phòng CSGT) và Thượng sĩ Phạm Tấn Phát (cán bộ Trung đoàn E25, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, tăng cường cho Phòng Phòng CSGT) đang thực hiện ca tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Khi đến Km số 1767+800 Quốc lộ 1A (đoạn thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), trong lúc tránh phương tiện đi ngược chiều, không may bị mất lái dẫn đến sự cố tai nạn giao thông. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng xử lý vụ việc.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an Bình Thuận đến thăm hỏi động viên Trung úy Trần Đức Lâm đang điều trị tại bệnh viện.

Cả hai đồng chí được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hàm Tân nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Phạm Tấn Phát đã hy sinh. Còn Trung úy Trần Đức Lâm sau đó được chuyển về Bện viện đa khoa An Phước để tiếp tục điều trị, chăm sóc.

Trước đó, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đến Bệnh viện đa khoa An Phước thăm hỏi, động viên Trung úy Trần Đức Lâm yên tâm điều trị, vượt qua mọi khó khăn, sớm hồi phục để trở lại đơn vị tiếp tục công tác.

Tác giả: Như Ý - Hoàng Long

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân