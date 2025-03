Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn video "May có cái cây" đăng trên mạng xã hội Facebook, được camera an ninh ghi lại vào ngày 6/3, ba người phụ nữ trên vỉa hè trước cửa một ngôi nhà đã may mắn thoát chết chỉ trong gang tấc, khi gốc cây đã "gánh trọn" cả chiếc ôtô con lao thẳng về phía họ.

Trong phần "comment," một chủ tài khoản đã gọi đây là "cái cây nghìn tỷ." Một người khác bình luận: "Không có cái cây chắc ba người đó 'đăng xuất' luôn quá."

Hiện chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn