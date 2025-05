Thời tiết hôm nay 26-5: Mưa rất to ở Nghệ An đến Quảng Bình, Nam Bộ mưa diện rộng

Hôm nay 26-5, thời tiết miền Trung dự báo mưa to, đề phòng lũ lụt - Ảnh minh họa: DOÃN HÒA

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 26-5, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An mưa rào rải rác và dông, có nơi mưa to.

Từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi hơn 100mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn hơn 80mm/3 giờ.

Quảng Trị đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều tối có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể có lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Về thời tiết biển, hôm nay các vùng biển có mưa rào và dông: vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang; vịnh Thái Lan; khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 26-5:

Hà Nội nhiều mây, mưa rào rải rác và dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào rải rác và dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào rải rác và dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế phía bắc nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa to, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có nơi mưa rất to; phía nam mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào và đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tác giả: Lê Phan

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ