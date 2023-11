Thấy mẹ có biểu hiện 'lạ', con trai có phản ứng khiến người xem cảm động

Mới đây, một đoạn video ngắn về người phụ nữ có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh và cách xoa dịu của cậu con trai nhỏ khiến ai nấy xem xong đều không khỏi nghẹn lòng.

Your browser does not support the video tag.



Theo đó, đoạn video do camera ghi lại thời điểm này trong phòng ngủ là hình ảnh 1 em bé mới sinh được ít ngày được mẹ đặt trên giường. Trong khi người mẹ ngồi cạnh bé để trông nom, nhưng biểu cảm có vẻ rất mệt mỏi, suy sụp. Vài giây sau, người phụ nữ có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, cả người run run và bắt đầu ôm mặt khóc.

Nghe thấy tiếng mẹ khóc, cậu con trai khoảng 3 tuổi đang ngồi chơi dưới đất liền tiến lại gần về phía mẹ. Dù không hiểu vì sao mẹ có biểu hiện "lạ" như vậy nhưng cậu bé đã nhanh chóng giúp mẹ xoa dịu bằng cách với tay ôm người phụ nữ.

Cử chỉ ôm ôm nhẹ nhàng của cậu bé khiến tâm trạng người mẹ tốt lên không ít. Cô dựa nhẹ vào vai con trai nhỏ, biểu cảm gương mặt thoải mái hơn hẳn lúc trước. Sau đó, bé trai còn lấy khăn giấy giúp mẹ lau nước mắt, người mẹ không kìm được cảm xúc, tiếp tục ôm con vào lòng.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xem không khỏi cảm động. Ai nấy đều cảm tình trước sự hiểu chuyện của cậu con trai. Ngoài ra, một số ý kiến đồng cảm về căn bệnh trầm cảm sau sinh của người phụ nữ.

Trầm cảm sau khi sinh là loại trầm cảm bạn có thể mắc phải sau khi sinh em bé. Đây là tình trạng người mẹ bị rối loạn cảm xúc, thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực, mệt mỏi, buồn chán và lo lắng về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Trầm cảm sau sinh có thể gặp ở bất kỳ mẹ bầu nào. Theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm sau sinh chiếm khoảng 15% trong 3 tháng đầu, 15% - 25% trong 12 tháng sau khi sinh. Bệnh lý này có thể ở mức nhẹ, nặng hoặc tự khỏi. Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp mẹ bầu không được can thiệp kịp thời đã tự huỷ hoại bản thân, xấu nhất là huỷ hoại cả em bé.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn