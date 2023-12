Thấy gia đình con cháu lên xe ô tô chuẩn bị đi, bà lặng lẽ làm một điều khiến ai nấy rơi lệ

Mới đây, các trang mạng xã hội truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại cảnh tượng cảm động của một gia đình khiến ai nấy đều vô cùng xúc động.

Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo đoạn clip chia sẻ cho thấy, một gia đình đã lên xe ô tô chuẩn bị rời đi sau một cuộc xum họp. Sau khi người đàn ông sau cùng chuẩn bị lên ghế lái, người bà lặng lẽ từ phía sau gọi với lên xe.

Lúc này, người đàn ông chuẩn bị lên xe liền quay lại tháo mũ đang đội trên đầu xuống cầm bằng hai tay kính cẩn chìa ra đứng trước mặt cụ bà.

Khi gia đình con cháu chuẩn bị lên xe rời đi, bà lặng lẽ theo sau gọi với lại.

Sau đó, cụ bà lặng lẽ lấy chiếc ví đựng tiền lôi ra một vài đồng tiền để chuẩn bị đưa cho con cháu trên xe. Người đàn ông cũng có hành động vô cùng dễ thương, liên tục chìa mũ ra như một đứa trẻ xin tiền cụ khi còn nhỏ.

Cụ bà sau đó đã đưa một vài đồng tiền lên xe cho con cháu mình, người đàn ông cũng nở một nụ cười tươi sau khi trêu bà cụ.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Đa số đều tỏ ra vô cùng thích thú trước hành động dễ thương của người đàn ông trước cụ bà và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến gia đình nhỏ.

Nhiều người tỏ ra vô cùng xúc động trước hành động của cụ bà. “Hãy trân trọng những phút giây khi còn có bà ở bên”, “Những phút giây quý giá mà không gì có thể mua hay đánh đổi được”, "Cháu dù lớn vẫn là cháu của bà, hành động của bà ấm áp quá", một số cư dân mạng bình luận.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của dư luận.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn