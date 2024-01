Thấy bé gái bị ngã xe đạp ở đoạn đường bùn lầy, nam phụ xe có hành động ấm lòng

Theo đó, trong lúc di chuyển qua một đoạn đường bùn lầy, tài xế ô tô và phụ xe phát hiện 1 bé gái đi xe đạp bị ngã giữa đường. Ngay lập tức, nam phụ xe đã có hành động cực ấm áp.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Thấy bé gái bị ngã xe đạp, nam phụ xe liền có hành động dễ thương)

Anh vội xuống xe rồi chạy về phía bé gái, một tay bế bé gái, một tay xách chiếc xe đạp, chạy thật nhanh qua đoạn đường bùn lầy. Sau khi đặt bé gái và xe đạp lên đoạn đường đã đổ nhựa, nam phụ xe mới tiếp tục rời đi.

Đoạn clip ngắn ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú trước hành động của nam phụ xe. Dù rằng đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn, lan tỏa những điều tích cực đến tất cả mọi người.

Sau khi xem đoạn clip này, cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Yêu trẻ trẻ đến nhà, quý già già để tuổi cho, hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Cảm ơn anh phụ xe, chúc anh muôn dặm bình an"

"Những sự tử tế bao giờ cũng đáng yêu cả. Xem clip mà bất giác mỉm cười"

"Cảm ơn sự dễ thương này. Bé gái may mắn gặp được người tốt. Đáng yêu thực sự".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn