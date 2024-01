Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Tại cơ quan công an, Vưu Đạt Hòa, 23 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang khai nhận, vào ngày 05/01, do có mâu thuẫn cá nhân với Lê Hữu P., ngụ ấp Vĩnh Hoà 2, xã Vĩnh Hoà Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nên Vưu Đạt Hoà cầm súng rủ bạn là Lê Văn H. mang theo dao tự chế đến nhà của P. để trả thù.

Vưu Đạt Hòa tại cơ quan công an.

Đến khoảng 20h cùng ngày, cả hai đến nhà tìm P. nhưng P. không gặp.

Tại đây, Hoà lấy súng bắn lên nóc nhà P. 1 viên đạn, sau đó Hoà tiếp tục ra trước dùng súng bắn vào xe đậu trước nhà P. rồi cả hai bỏ đi về.

Tang vật thu giữ được.

Đến ngày 06/01, Hoà bị cơ quan công an mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Hoà thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời khai nhận Hoà mua khẩu súng từ người lạ với giá 4 triệu đồng.

Cùng ngày, với tinh thần tố giác tội phạm của người dân, Công an xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã liên tiếp bắt giữ 2 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và đánh bài ăn tiền (trong 1 giờ) trên địa bàn do người dân trình báo, do làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 7/1 nhận được tin báo của người dân, Công an xã Thạnh Lộc đã huy động lực lượng bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài binh 6 lá ăn tiền (ở ấp Thạnh Hưng), tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 1 bộ bài tây và số tiền gần 1 triệu đồng…

Cũng từ tin báo của người dân, trước đó vào khoảng 10h trưa cùng ngày, lực lượng Công an xã Thạnh Lộc đã triệt xóa 1 tụ điểm đá gà ăn tiền tại ấp Hòa Lộc.

Nghe tiếng truy hô có Công an khoảng 20 con bạc đã nhanh chân nhảy xuống ruộng tẩu thoát.

Tại hiện trường Công an xã đã bắt giữ được 2 đối tượng, tạm giữ tang vật gồm: 2 con gà, 8 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ.

Đối tượng cùng tang vật công an bắt quả tang.

Được biết, đối tượng tổ chức đá gà là người dân địa phương hiện đã chạy thoát. Công an xã sẽ mời lên trụ sở làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, từ các nguồn tin báo, tố giác tội phạm của người dân, Công an xã Thạnh Lộc đã kịp thời phát hiện, bắt giữ xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật, góp phần rất lớn trong việc đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Thanh Xuân - Văn Vũ

Nguồn tin: nguoiduatin.vn