Tạm giữ hình sự 2 thanh niên cầm hung khí đập vỡ kính xe tải ở Nghệ An

Nhóm thanh niên cầm hung khí chặn xe tải trên quốc lộ ở Nghệ An

Ngày 19/12, theo tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Bảo Ngọc (SN 1990, trú ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) và Hoàng Văn Thắng (SN 1998, trú ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h50 ngày 17/12, Tôn Quang Nhân (SN 1993, trú ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) điều khiển xe máy chở Phan Bảo Ngọc đi theo quốc lộ 46 hướng từ xã Võ Liệt sang xã Ngọc Sơn để đi chơi.

Khi cả 2 đến đoạn giữa cầu Rộ (bắc qua sông Lam thuộc địa phận xã Võ Liệt) thì bị ô tô BKS 37C - 190.21 do Lê Doãn Thuận (SN 1996, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) điều khiển đi vượt lên làm Nhân và Ngọc bị ngã.

Hiện trường xảy ra sự việc

Cho rằng lái xe ô tô cố ý ép xe máy làm mình bị ngã nên Nhân điều khiển xe máy chở Ngọc đuổi theo để yêu cầu lái xe ô tô dừng lại nói chuyện. Đến đoạn đường rẽ phải về cây xăng cầu Rộ thì Ngọc và Nhân tiếp tục ngã xe.

Lúc này, Phan Bảo Ngọc đứng dậy, điều khiển xe máy một mình đuổi theo ô tô. Đi được khoảng 200m, ô tô dừng lại, nên Ngọc cũng dừng xe ở lề đường bên phải, nhặt 1 cành cây khô dài khoảng 1m đập vào gương chiếu hậu và kính cánh cửa bên lái làm 2 gương bị vỡ.

Chưa dừng lại, Ngọc còn dùng gậy đập nhiều phát vào vị trí người lái xe nhưng Thuận tránh được. Quá trình xảy ra vụ việc, Hoàng Văn Thắng đi sau chứng kiến, sau đó cũng chạy đến hỗ trợ Ngọc dùng cành cây ném về phía người điều khiển ô tô nhưng không trúng. Toàn bộ sự việc đã bị camera ghi lại.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News