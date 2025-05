Tạm đình chỉ công tác các cán bộ tham gia ca trực có hành vi xé thẻ lên tàu của khách

Trước đó, ngày 13/5, trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh cho gia đình 4 hành khách quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) từ Phú Quốc đi Cao Hùng, cán bộ Đội Kiểm soát xuất nhập cảnh Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã tiếp nhận hộ chiếu, giấy tờ của hành khách và yêu cầu chia hộ chiếu của từng người một có thể kèm theo trẻ em. Tuy nhiên, hành khách không muốn hợp tác và có thái độ không đúng mực nên trong lúc nóng giận, thiếu kiềm chế, cùng việc bất đồng ngôn ngữ (khách sử dụng tiếng Trung, cán bộ kiểm soát sử dụng tiếng Anh) cho rằng khách đang quát mắng, xúc phạm mình nên cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh đã trả lại hộ chiếu và xé một thẻ lên tàu của một hành khách.

Khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Công an cửa khẩu Phú Quốc đã phân công một cán bộ khác hỗ trợ hành khách in lại thẻ lên tàu và hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh đúng quy định. Đồng thời, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ tham gia làm thủ tục xuất cảnh ngày 13/5 tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định của ngành Công an đối với các cá nhân liên quan.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn