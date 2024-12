Rùng mình khoảnh khắc 3 xe lao thẳng vào nhau giữa ngã 4: Thân xe nát bét, nạn nhân văng mạnh ra đường

Vào khoảng 2h11 chiều ngày 20/12, tại ngã tư Ban Din Sai On (quận Mueang, Nong Bua Lamphu, Thái Lan) đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng giữa 3 xe ô tô.

Theo những gì camera an ninh khu vực ghi lại, có thể thấy 3 chiếc xe đã cùng di chuyển tới ngã tư với tốc độ khá nhanh. Khi hai chiếc xe màu trắng đang di chuyển trên hai hướng ngược lại thì chiếc xe bán tải màu đồng bất ngờ xuất hiện từ đường bên trái và xảy ra va chạm.

Cú va chạm mạnh đã khiến cả 3 chiếc xe gần như biến dạng, đặc biệt là chiếc xe bán tải màu đồng, người bên trong thậm chí đã bị hất văng ra ngoài đường. Được biết, sau vụ tai nạn đã có 8 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng và 1 người người phải hô hấp nhân tạo.

Được biết, đoạn ngã tư hoàn toàn không có đèn tín hiệu hay đèn cảnh báo giao thông. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: Khaosod

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn