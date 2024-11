Boeing 737 lao thẳng vào nhà dân giữa đêm gây thảm họa, rùng mình đoạn ghi âm cuộc hội thoại cuối cùng từ buồng lái

Được biết, chiếc máy bay Boeing 737-400 - máy bay chở hàng của DHL đã bay từ thành phố Leipzig của Đức đến thủ đô Vilnius của Litva. Khi chỉ còn cách đường băng hạ cánh khoảng một dặm, chiếc máy bay đã bất ngờ lao thẳng xuống và gây ra một vụ nổ kinh hoàng.

Theo hình ảnh camera an ninh gần hiện trường vụ tai nạn ghi lại, có thể thấy chiếc máy bay lướt sát mặt đất ở độ cao nguy hiểm khi đang dần về phía sân bay Vilnius. Đột nhiên, máy bay lao thẳng xuống đất và gây ra một vụ nổ lớn tựa như quả cầu lửa khổng lồ.

Tuy nhiên trước đó, việc liên lạc giữa buồng lái và kiểm soát không lưu hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường. Phi công không hề đưa ra bất kỳ cảnh báo nào trước khi thảm họa ập đến.

Your browser does not support the video tag.

Thậm chí, chỉ vài phút trước khi gặp nạn, phi công còn chào buổi sáng kiểm soát viên không lưu và dự kiến điều khiển máy bay vào đúng đường băng một cách thuận lợi. Nhưng sau đó, máy bay đột ngột nghiêng về phía nam, hệ thống liên lạc trở nên im lặng và hoàn toàn không liên lạc được với phi công.

Kiểm soát không lưu nhanh chóng nhận ra chiếc máy bay của DHL đã lao xuống mặt đất, cách sân bay khoảng một dặm. Kiểm soát không lưu đã vội vàng phát đi các thông báo cảnh báo các máy bay khác huỷ bỏ việc cất - hạ cánh.

Marius Baranauskas, người đứng đầu Cục Hàng không Quốc gia Litva, đã nhấn mạnh bản chất kỳ lạ của bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa phi công và kiểm soát không lưu.

'Trong bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa phi công và kiểm soát viên, cho đến tận những giây cuối cùng, phi công không hề báo cáo về bất cứ điều bất thường nào. Chúng ta cần kiểm tra hộp đen để biết chuyện gì đã xảy ra trên máy bay.”

Hiện trường vụ việc kinh hoàng (Ảnh: APF)

Tại hiện trường, có thể thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất phủ đầy tuyết. Chiếc máy bay đã đâm thẳng vào khu rừng thay vì xa lộ lớn gần đó và trượt đi vài trăm mét trước khi lao vào một căn nhà hai tầng.

Điều kỳ diệu là ba trong số bốn người trên máy bay đã sống sót sau vụ tai nạn dù phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Họ đã được lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát. Người duy nhất được cho là đã tử vong tại hiện trường là người đàn ông mang quốc tịch Tây Ban Nha. 12 người khác đã được sơ tán khỏi căn nhà bị sập.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Lithuania điều tra làm rõ.

Máy bay đã gây ra một vụ nổ lớn

Ít nhất một người đã thiệt mạng (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Thị trưởng Vilnius Valdas Benkunskas đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tai nạn, hạn chế giao thông trên một số tuyến đường gần sân bay và địa điểm xảy ra tai nạn.

Benkunskas cho biết: “Chúng tôi sẽ khẩn trương ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực để đảm bảo nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ tai nạn - dọn dẹp khu vực, thu gom các vật liệu có hại”

Được biết, chiếc máy bay này là một chiếc Boeing 737-400, được vận hành bởi Swiftair, một nhà thầu có trụ sở tại Madrid, với tuổi đời là 31 năm. Dù được các chuyên gia coi là một thân máy bay cũ nhưng điều này không phải sự bất thường đối với các máy bay chở hàng.

Ông Ausra Rutkauskien, một quan chức của DHL, xác nhận chiếc máy bay thuộc sở hữu của công ty. Boeing đưa ra tuyên bố ngắn gọn rằng họ sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ tai nạn.

Nguồn: Daily Mall

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn