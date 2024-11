"Quê ta Tỉnh Nghệ - Thành Vinh": Khám phá những cuốn sách hay về xứ Nghệ ở Thành phố mang tên Bác

Chương trình đã thu hút nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà nghiên cứu có quê hương ở Nghệ An, Hà Tĩnh và ở TP Hồ Chí Minh đã chia sẻ, đánh giá về những tác phẩm tiêu biểu viết về văn hóa, con người, vùng đất Nghệ Tĩnh, nay là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chương trình có sự tham gia của 2 tác giả là Trung tướng, PGS, TS Phan Đức Dư và nhà nghiên cứu Phạm Xuân Cần, cùng nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, văn nghệ sĩ, độc giả miền Nam và đông đảo thành viên của Nhóm Vinh Xưa hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận.

Tại chương trình, bà Bùi Thị Ngọc, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Nghệ An cho chia sẻ: “Chương trình là dịp để các độc giả giao lưu với những tác giả và nhà nghiên cứu uy tín, từ đó thêm hiểu biết và trân quý văn hóa xứ Nghệ. Qua các đầu sách đặc sắc về vùng đất và con người Nghệ An, chúng tôi mong muốn tạo dựng nhịp cầu văn hóa, giúp kết nối người dân trong và ngoài tỉnh, cũng như lan tỏa tình yêu đối với văn hóa địa phương đến mọi miền".

Một trong những công trình tiêu biểu của NXB Nghệ An là bộ sách "Nghệ An toàn chí" - một bộ sách đồ sộ gồm hàng chục tập viết về lịch sử, địa lý, văn hóa của các huyện, thành phố trong tỉnh, cùng các danh nhân và nhân vật tiêu biểu của địa phương. Nổi bật trong đó là tác phẩm "Hoàng Mai địa đầu Xứ Nghệ," công trình 10 năm tâm huyết của Trung tướng, PGS, TS Phan Đức Dư, nguyên Giám đốc Học viện An ninh nhân dân. Cuốn sách đã mang đến cái nhìn sâu sắc và chi tiết về quê hương ông, giúp độc giả hiểu thêm về lịch sử, văn hóa vùng đất này.

Bà Bùi Thị Ngọc , Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Nghệ An và Trung tướng, PGS, TS Phan Đức Dư giao lưu với độc giả tại chương trình.



Trung tướng, PGS, TS Phan Đức Dư cho biết: “Tôi ấp ủ dự định viết một cuốn sách về Hoàng Mai đã hàng chục năm nay nhưng phải đến năm 2013, sau khi được nghỉ hưu, tôi mới có thời gian bắt tay vào nghiên cứu và thực hiện. Cuốn sách là tâm huyết, là món quà tôi dành tặng cho quê hương".

Trong buổi giao lưu với độc giả, PGS, TS Phan Đức Dư đã hào hứng chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm thực tế của mình, những điều mà ông đã trân trọng ghi lại trong tác phẩm "Hoàng Mai địa đầu xứ Nghệ." Xưa nay, xứ Nghệ luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các nghiên cứu và sáng tạo về lịch sử, khoa học và văn học nghệ thuật. Kho tàng các công trình nghiên cứu và các tác phẩm văn học nghệ thuật về xứ Nghệ ngày càng phong phú.

Tại chương trình “Quê ta Tỉnh Nghệ - Thành Vinh” NXB Nghệ An giới thiệu tới độc giả 30 đầu sách khác nhau. Trong đó, có nhiều đầu sách có giá trị về Vinh như: Vinh xưa, Năm xưa tỉnh Nghệ thành Vinh, Vinh trong ký ức, Thám hiểm Nghệ An, Tìm dấu Vinh xưa, Nhà tầng hồi nớ... tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ đối với công chúng. Qua những cuốn sách trên, diện mạo thành phố Vinh từ thời thuộc Pháp, và qua các thời kỳ lịch sử được tái hiện một cách sinh động, đem đến cho mọi người cái nhìn toàn cảnh đầy thuyết phục và thú vị. Đặc biệt, trong đó cuốn sách ảnh Vinh xưa của tác giả Phạm Xuân Cần đã được trao Giải bạc Sách đẹp và Giải đồng Sách hay (Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2016).

Tác giả: SỸ BẮC

Nguồn tin: qdnd.vn