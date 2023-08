Giới thiệu cuốn sách về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Tham dự có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 460 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” tập hợp trên 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua.

Tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tác phẩm gồm 623 trang, chia làm 3 phần. Phần 1 - Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!”. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước , để phát triển đất nước. Các phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng và các kết luận tại các phiên họp, các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong phần này đã phân tích và rút ra 8 bài học quý báu có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, 5 nhiệm vụ, giải pháp để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt những bước tiến mới, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.

Phần 2 của cuốn sách - Nhất quán phương châm "Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc", bao gồm: Tuyển chọn 14 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ khi đổi mới đến nay, ở đó, “vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”. Tuyển chọn 8 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các bài viết đề cập đến các nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, các “căn bệnh” mà đảng viên thường mắc phải, như “sợ trách nhiệm”, “thiếu ý thức bảo vệ của công”, “bòn vét của công”, “lợi dụng cương vị, quyền hạn”... và những chỉ dẫn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên như “rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình”…

Phần 3: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp 60 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của chính khách, học giả nước ngoài thể hiện niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các ý kiến thể hiện tình cảm yêu quý, sự kính trọng và niềm tin dành cho đồng chí Tổng Bí thư, vào sự chuyển biến tích cực của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được thực hiện.

Tác phẩm là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc và phòng ngừa, giáo dục...

Tác phẩm là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Đồng thời, khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn.

Đồng chí Lê Hải Bình – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp tình hình thế giới

Cũng trong chiều nay, đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp tình hình thế giới, khu vực và trong nước tác động đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cho các đại biểu dự Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đồng chí Lê Hải Bình ấn tượng với những kết quả thu hút đầu tư của tỉnh, kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cho thấy những nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lê Hải Bình vui mừng khi Nghệ An có thuận lợi lớn là được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đưa ra những giải pháp trong thời gian tới, Nghị quyết nhấn mạnh phát huy hệ giá trị truyền thống văn hóa xứ Nghệ, đây là điều hết sức thuận lợi để tỉnh Nghệ An phát triển trong thời gian tới.

