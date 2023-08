Quả na có một bộ phận cực nguy hiểm, có thể gây mù lòa, ngộ độc

Na thuộc họ mãng cầu, là loại trái cây phổ biến và hấp dẫn với phần thịt ngon ngọt dạng kem mềm. Quả na là dạng quả tụ, mỗi lá noãn sẽ phát triển thành 1 quả mọng và tất cả những quả này dính với nhau thành một khối hình trái tim hoặc hình cầu. Mặt ngoài trái na có màu xanh, nhiều rãnh.

Ngoài hương vị đặc trưng, loại quả này còn chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Cụ thể, trong 100g thịt na ăn được có 101 kcal; 71,5g nước; 25g carbonhydrater; 1,7g protein; 192mg vitamin C; 21mg phốt pho; 382mg kali; 30mg canxi và nhiều loại vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B5...

Với thành phần dinh dưỡng phong phú, quả na mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như:

Ngăn ngừa ung thư

Hợp chất acetogenin được tìm thấy trong quả na có tác dụng rất tốt trong việc điều trị tận gốc các thương tổn tiền ung thư da, qua đó, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư da

Tốt cho mắt

Theo The Health Site, na là nguồn cung cấp vitamin C, A dồi dào có khả năng cải thiện thị lực. Bên cạnh đó, na cũng rất giàu riboflavin, vitamin B2 khi đi vào cơ thể có tác dụng chống lại sự hình thành các gốc tự do, ngăn ngừa các vấn đề về mắt, giúp bạn có được đôi mắt sáng, tinh anh.

Cải thiện tiêu hóa

Đồng và chất xơ của na hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường chức năng hoạt động. Sự có mặt của chất xơ giúp việc bài tiết thức ăn nhanh hơn, ngăn ngừa chứng khó tiêu và giảm táo bón hiệu quả.

Tốt cho da, răng

Nhờ có hàm lượng vitamin A cao, na là trái cây giúp cân bằng độ ẩm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho da. Ngoài ra, thịt na mềm là phương thuốc tự nhiên để điều trị nhọt, mụn hay vết loét trên da rất hiệu quả. Đối với vỏ na, bạn có thể dùng để chữa bệnh sâu răng, ngăn ngừa viêm nướu.

Ngăn ngừa mệt mỏi

Na có thể cung cấp các dưỡng chất nhanh chóng chống lại kiệt sức và suy nhược. Hàm lượng kali trong quả na ngăn ngừa cơ bắp suy yếu và mệt mỏi bằng cách cải thiện quá trình cung cấp máu.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Na là thực phẩm tốt cho các bà bầu vì nó giúp kiểm soát tâm trạng, ngăn ngừa ốm nghén và tê toàn cơ thể. Thường xuyên tiêu thụ trái cây này trong thai kỳ cũng rất có lợi cho việc sản xuất sữa mẹ, giảm nguy cơ sảy thai và sinh non. Na cũng thúc đẩy quá trình phát triển não bộ, hệ thần kinh và hệ miễn dịch của thai nhi.

Giúp ngăn ngừa hen suyễn tái phát

Na là trái cây có hàm lượng vitamin B6 cao, có tác dụng làm giảm tình trạng viêm nhiễm tại đường dẫn khí, giúp thông thoáng đường thở, ngăn ngừa hen tái phát. Đồng thời ngăn ngừa các cơn ho.

Giúp tim khỏe, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp

Hàm lượng magie trong quả na đem đến một trong những tác dụng tuyệt vời nhất cho sức khỏe, đó là ngăn ngừa những cơn đau tim, làm giãn các cơ.

Quả na giàu kali và magie, hai khoáng chất có tác dụng điều hòa huyết áp cơ thể. Quả na dùng được cho cả người huyết áp cao và huyết áp thấp.

Giảm cholesterol

Na chứa hàm lượng niacin và chất xơ cao nên có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Điều này rất tốt với các bệnh nhân gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, người có nguy cơ xơ vữa động mạch….

Tốt cho người thiếu máu

Với hàm lượng sắt cao, na thực sự là một siêu thực phẩm dành cho người thiếu máu. Những người mới ốm dây, phụ nữ mang thai đều nên ăn na để bổ sung sắt và phòng ngừa táo bón. Những người mắc bệnh thiếu máu do thiếu sắt càng nên ăn na hàng ngày để hỗ trợ điều trị bệnh.

Ngăn ngừa viêm khớp

Hàm lượng magie trong quả na có tác dụng cân bằng lượng nước trong cơ thể, loại bỏ axit ra khỏi các khớp và làm giảm nguy cơ bị viêm khớp, gout, tràn dịch ổ khớp…

Không chỉ giúp làm đẹp da, quả na còn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe như bảo vệ mắt, cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa mệt mỏi,...Ảnh minh họa

Dù có nhiều lợi ích, tuy nhiên ăn na không đúng cách có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế, đã có nhiều vụ việc, nhất là trẻ nhỏ, phải nhập viện cấp cứu do nuốt hạt na, sau đó bị bít đường thở. Đáng tiếc, một số trường hợp do không phát hiện, cấp cứu kịp thời nên đã tử vong.

Ngoài vấn đề trên, trường hợp nuốt phải hạt na bị dập nát có nguy cơ cao bị ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng.

Độc tố trong hạt na nếu bị dính vào mắt sẽ gây bỏng mắt, bỏng biểu mô giác mạc. Nếu sơ cứu, chữa trị không đúng dễ gây viêm loét giác mạc, dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Còn nếu bị vương trên da, nhất là dính vào vết thương hở trên da sẽ dễ dẫn đến lở loét, viêm nhiễm nặng nề, hủy hoại da.

Trong dân gian vẫn truyền tai nhau cách nhuộm răng, diệt chấy bằng hạt na. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo đây là cách làm nguy hiểm vì khi nhuộm răng rất dễ nuốt phải độc tố, còn khi nhuộm tóc độc tố dễ bị dính vào mắt. Do vậy, người dân không nên tùy tiện dùng hạt na, nếu dùng phải có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Bên cạnh đó, khi ăn na cũng tránh ăn quá nhiều vì có thể gây nóng, tăng cân… Người mắc tiểu đường càng nên hạn chế, vì hàm lượng đường có trong na cao, ăn nhiều sẽ gây tăng đường huyết.

Tránh sử dụng những quả na chưa chín kỹ. Trong na chín nửa chừng có chứa chất Tannin, khi chất này kết hợp với thức ăn hàng ngày sẽ tạo ra những hợp chất khiến cho hệ tiêu hóa bị ứ đọng, khiến bạn bị táo bón khó tiêu. Cuối cùng, do quả na khi chín vỏ rất mềm nên dễ bị sinh vật, ký sinh trùng tấn công nên cần lựa chọn và quan sát kỹ lưỡng trước khi sử dụng.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn