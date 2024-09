Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ 20 tấn gạo cho người dân vùng lũ Hưng Yên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi cano dọc tuyến sông Hồng thuộc địa bàn Hưng Yên để thị sát tình hình mưa lũ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi cano dọc tuyến sông Hồng thuộc địa bàn Hưng Yên để thị sát tình hình mưa lũ, kiểm tra thiệt hại về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và công tác phòng, chống lũ lụt tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm hỏi người dân vùng lũ của tỉnh Hưng Yên - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là các lực lượng chức năng như quân đội, công an của Hưng Yên… đã rất nỗ lực và quyết liệt, trách nhiệm trong công tác phòng, chống cơn bão số 3 vừa qua cũng như công tác ứng phó với lũ lụt hiện nay; cho rằng, trong thời gian ngắn, Hưng Yên đã di chuyển và sơ tán được số lượng lớn hộ dân ở ngoài đê đến nơi an toàn; ý thức của người dân rất tốt, chấp hành nghiêm các các chỉ đạo của chính quyền. Người dân được di dời đến nơi an toàn được chính quyền chăm lo, bảo đảm các điều kiện về chỗ ở, ăn uống, sinh hoạt trong những ngày chống lũ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng xã Hùng Cường và xã Phú Cường (thuộc TP. Hưng Yên) là 2 trong số các xã bị thiệt hại nặng nề nhất của mưa lũ, mỗi xã 10 tấn gạo để hỗ trợ người dân - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cấp chính quyền của Hưng Yên thường xuyên bám sát tình hình mưa lũ; dân cư sinh sống ở những vùng có nguy cơ cao, không an toàn phải kiên quyết trong công tác di dời người dân tới vùng an toàn.

Cùng với công tác ứng phó hiệu quả với lũ lụt hiện nay, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, giảm thiểu thấp nhất hậu quả do mưa lũ gây ra, Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý sau khi nước rút, lãnh đạo, chính quyền các cấp của Hưng Yên cần đặc biệt quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; có sự hỗ trợ cần thiết đối với người dân, nhất là người yếu thế để sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt sau lũ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho người dân vùng lũ của tỉnh Hưng Yên - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng lũ của tỉnh Hưng Yên; tặng xã Hùng Cường và xã Phú Cường (thuộc TP. Hưng Yên) là 2 trong số các xã bị thiệt hại nặng nề nhất của mưa lũ, mỗi xã 10 tấn gạo để hỗ trợ người dân.

Nhiều nơi của tỉnh Hưng Yên vị ngập do mưa lũ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Theo báo cáo tỉnh Hưng Yên, đợt lũ lụt lần này, Hưng Yên có hơn 7.000 hộ dân với khoảng 30.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó chính quyền các cấp của Hưng Yên đã di dời 3.000 người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn. Hiện nay, mực nước sông Hồng trên địa bàn Hưng Yên vẫn ở mức trên báo động III là 0,6m./.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: baochinhphu.vn