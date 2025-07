Bắt giữ nhóm thanh niên điều khiển mô tô tháo biển số, mang hung khí náo loạn đường phố

Nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô tháo, che biển số, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và tổ chức tuần tra lưu động, vào khoảng 1h30 ngày 26/7, Tổ CSGT địa bàn thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Trần Văn T. (SN 2007); Trần Nhật A. (SN 2006); L.M.L. (SN 2010) và Trần Đình Qu. (SN 2005), có hành vi điều khiển xe mô tô tháo, che biển số, lạng lách đánh võng, chạy tốc độ cao mang theo dao phóng lợn, kiếm, vỏ chai bia đi trên các tuyến đường: 72m, Lê Nin, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Trường Thi, Hồ Tùng Mậu… gây mất trật tự an toàn giao thông, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT đã hoàn thiện hồ sơ chuyển người, tang vật, phương tiện cho Phòng Cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

