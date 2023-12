Phát hiện đối tượng lừa tình, lừa tiền nhiều cô gái trẻ, mẹ đơn thân

Chiều 30/12, Công an xã Ea Kao (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa bàn giao đối tượng lừa tình, lừa tiền của nhiều phụ nữ cho Công an quận Nam Từ Liêm (Tp.Hà Nội) để điều tra theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây Công an xã Ea Kao phát hiện một thanh niên lạ lưu trú trên địa bàn có nhiều biểu hiện bất thường nên mời về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, Công an xã Ea Kao xác định đối tượng nói trên là Phạm Tuyên Quang (SN 1997, trú thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Phạm Tuyên Quang tại cơ quan công an.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ tích cực đấu tranh, Công an xã Ea Kao xác định, Quang chính là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội ra quyết định truy tìm.

Lúc này, Công an xã Ea Kao đã báo cáo Lãnh đạo Công an Tp.Buôn Ma Thuột, đồng thời trao đổi với Công an quận Nam Từ Liêm để làm rõ thông tin về đối tượng Quang.

Qua đó, xác định đối tượng Phạm Tuyên Quang đã bị Công an quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đối tượng Quang thường xuyên tìm cách tiếp cận các cô gái trẻ, mẹ đơn thân qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok... để làm quen, tặng quà. Sau đó lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người này để tạo mối quan hệ tình cảm, từ đó tạo lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi làm rõ các thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã đến tỉnh Đắk Lắk áp giải đối tượng Quang về Tp.Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn