Ôtô lao xuống vực bốc cháy, kế toán t.ử v.o.n.g, giám đốc bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào rạng sáng ngày 18-8, tại thôn Ngàm Soọc, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Vào thời gian trên, xe ôtô con biển kiểm soát 30A-502.xx do ông N.Đ.T. (SN 1975, trú tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH An toàn Thực phẩm Hà Nội) điều khiển chở bà T.M.H. (SN 1982, trú phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, kế toán Công ty TNHH An toàn Thực phẩm Hà Nội) lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ lao xuống vực sâu bốc cháy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Hậu quả, bà T.M.H. tử vong tại chỗ (chết cháy trong xe), còn ông Nguyễn Đức T. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Xe ôtô bị cháy trơ khung.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao động