"Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn khoe 2 con vừa chào đời, lên chức bố ở tuổi U60?

Danh ca Ngọc Sơn vừa đăng ảnh bế hai đứa trẻ sơ sinh trên tay kèm status: "Yêu vô cùng!" khiến hàng trăm cư dân mạng xôn xao, tò mò. Rất nhiều người để lại bình luận đặt câu hỏi liệu đây có phải con của nam ca sĩ hay không. Bên cạnh đó cũng có không ít lời chúc mừng gửi đến anh.

"Thật hay đùa đấy ca sĩ Ngọc Sơn"; "Anh Ba Sơn có em bé rồi à? Chúc mừng anh nhé!"; "Con ai vậy anh Sơn"; "Con của anh hay sao anh Sơn"... là một số bình luận thể hiện sự tò mò, mong muốn biết rõ hơn về sự việc.

Hình ảnh hai em bé sơ sinh được Ngọc Sơn chia sẻ.

Phần còn lại là những lời chúc mừng đầy hào hứng: "Ngọc Sơn đã có em bé. Chúc mừng Ngọc Sơn. Chúc em bé ngoan ngoãn khỏe mạnh"; "Chúc mừng anh Ba nhé sinh đôi luôn"; "Chúc mừng gia đình cháu. Hạnh phúc quá..."; "Chúc mừng Ba Ngọc Sơn"...

Trong hàng trăm lời chúc, Ngọc Sơn đã thả icon mặt trái tim ở lời chúc của một tài khoản mạng viết: "Chúc mừng nghệ sĩ Ngọc Sơn được lên chức làm cha rồi. Chúc gia đình Ngọc Sơn hạnh phúc nhé. Nhìn hai em bé dễ thương quá" và thả like ở bình luận "Anh ạ. Em chúc mừng anh đã có được 2 thiên thần chào đời. Em chúc anh bình an vui vẻ thật hạnh phúc bên gia đình anh ạ".

Động thái của nam danh ca càng khiến nhiều người tin rằng anh đã lên chức bố ở tuổi U60. Tuy nhiên, không ít khán giả vẫn chờ đợi trong thời gian tới, Ngọc Sơn sẽ có chia sẻ rõ ràng hơn về cặp song sinh khiến anh "yêu vô cùng".

Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình – bolero Việt Nam. Anh được khán giả yêu mến qua loạt ca khúc như "Lòng mẹ", "Tình cha", "Vầng trăng cô đơn", "Nhớ về em"… với phong cách biểu diễn giàu cảm xúc và chất giọng truyền cảm.

Trong suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn xây dựng được vị trí vững chắc trong lòng khán giả, đặc biệt với danh xưng "ông hoàng nhạc sến". Ngoài ca hát, anh còn tham gia sáng tác và biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn trong và ngoài nước.

Dù nổi tiếng và có sự nghiệp thành công, Ngọc Sơn lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Suốt nhiều năm qua, anh hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng tư hay các mối quan hệ cá nhân. Nam danh ca từng nhiều lần cho biết tập trung cho nghệ thuật và gia đình, đặc biệt là tình cảm dành cho mẹ.

Chính vì vậy, thông tin liên quan đến việc có con ở tuổi U60 càng khiến công chúng bất ngờ và tò mò. Hiện tại, thực hư câu chuyện vẫn đang được người hâm mộ chờ chính chủ lên tiếng làm rõ.

Tác giả: Dã Vũ

Nguồn tin: Phụ nữ Mới