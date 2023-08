Ô tô đang đi bất ngờ bốc cháy, 3 người nhảy ra ngoài thoát thân

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/8, tại Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô màu đen bất ngờ bốc cháy và 3 người nhanh chóng nhảy ra khỏi xe để thoát thân.

Phát hiện ra sự việc, nhân viên đường hầm nhanh trí chạy đến hiện trường, sử dụng vòi chữa cháy được lắp đặt dọc các bức tường, phun nước vào chiếc xe để dập tắt ngọn lửa.

Cả 3 người ngồi trên xe đều thoát ra ngoài mà không bị thương nặng. Dù tất cả mọi người đều thoát nạn nhưng chiếc xe ô tô không may bị cháy rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tác giả: Hải Vân (Theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn