Nữ chủ quán cà phê tử vong trong tư thế lõa thể tại phòng ngủ

Ngày 4/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra nguyên nhân bà N.T.D. (SN 1978, ngụ tỉnh An Giang), chủ quán cà phê Dáng Xưa trên đường Phạm Hùng (xã Trung An, TP Mỹ Tho) được phát hiện tử vong tại phòng ngủ.

Thông tin ban đầu, ngày 3/5, bà D. không mở quán kinh doanh. Đến tối, một người quen đến tìm chủ quán thì phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hờ. Người này tiếp tục tìm kiếm, phát hiện nữ chủ quán đã tử vong bên trong phòng ngủ.

Hiện trường nơi chủ quán được phát hiện đã tử vong.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân không mặc quần áo. Cơ thể được che lại bằng tấm khăn và mền. Trên khuôn mặt nạn nhân có vết bầm tím.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Vĩnh