Bắt tạm giam Lê Công Phú sinh năm 1981

Ngày 3/8, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Khánh Bình, huyện An Phú (nay là xã Khánh Bình, tỉnh An Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, do trong quá trình điều tra, bị can Phú có dấu hiệu bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bị can Lê Công Phú (Ảnh: Công an An Giang).



Trước đó vào ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Công Phú (sinh năm 1981, ngụ xã Phước Hưng, huyện An Phú (nay là ấp Phước Khánh, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 3/12/2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết với chị H.T.N., Phú đã đưa ra thông tin gian dối có trồng xoài để chị N. tin tưởng hợp tác và chuyển vào tài khoản cá nhân của Phú số tiền 20 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Phú đã chiếm đoạt và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn