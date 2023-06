Nở rộ trại hè cho trẻ, phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn

Mức chi phí cho những khóa trải nghiệm này cũng khác nhau tùy theo uy tín của các đơn vị tổ chức cũng như thời lượng chương trình. Tuy nhiên, trước sự “nở rộ” của các loại trại hè hiện nay, nhiều phụ huynh cho rằng, việc tìm được chương trình có nội dung phù hợp với con, hiệu quả và đảm bảo tính an toàn là không hề dễ.

Nhiều lựa chọn cho phụ huynh, học sinh

Sau một năm học vất vả, kỳ nghỉ hè chính là thời gian để các em giải phóng năng lượng, trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức mới bên ngoài nhà trường. Để đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh, các dịch vụ hoạt động hè, đặc biệt là các trại hè ngày càng phong phú hơn với sự tham gia của nhiều đơn vị, từ nhà trường đến các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp.

Vì thế, phụ huynh và học sinh có rất nhiều lựa chọn khác nhau như trại hè tiếng Anh, trại hè kỹ năng sống, trại hè tham quan dã ngoại, trại hè Công an, quân đội... Thời gian tổ chức các trại hè cũng rất linh hoạt, có thể chỉ 3-5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần, thậm chí là cả tháng.

Nếu muốn rèn tính kỷ luật cho con, phụ huynh có thể chọn chương trình trại hè trải nghiệm “Chiến sĩ Công an nhỏ tuổi” trong Công an, chương trình “Học kỳ trong quân đội”. Là một trong những đơn vị có uy tín, kinh nghiệm nhiều năm tổ chức chương trình, hoạt động trại hè trải nghiệm “Chiến sĩ Công an nhỏ tuổi” của Học viện CSND luôn thu hút sự tham gia của phụ huynh, học sinh.

Chương trình trại hè năm nay có chủ đề “Thép đã tôi thế đấy” bao gồm các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa, kỹ năng thuyết trình dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng, đem đến những trải nghiệm thú vị, những kiến thức bổ ích, từ đó, giúp các em hình thành nhân cách, quan điểm sống tích cực; có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hành trình 8 ngày của trại hè, các em thiếu nhi sẽ được tham gia các chuyên đề như: An toàn giao thông, an toàn nơi công cộng, an toàn khi sử dụng Internet; phòng chống cháy nổ, phòng chống xâm hại và bắt cóc trẻ em; tham gia các hoạt động như tập đội hình đội ngũ, võ thuật; dọn dẹp trật tự nội vụ; giao lưu với người nổi tiếng, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và được trải nghiệm mùa hè khác biệt trong ngôi trường CAND.

Chương trình “Trại hè lính cứu hoả” do Trường Đại học PCCC phối hợp với một số đơn vị tổ chức cũng là cơ hội để các "tân binh nhí" được rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết, đặc biệt là kỹ năng PCCC&CNCH.

Đây không chỉ là dịp để các em rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin, giáo dục lòng dũng cảm mà còn góp phần giúp các em nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân khi bắt đầu trưởng thành, qua đó hình thành tinh thần “vì mọi người” của các chiến sĩ PCCC tương lai.

Với chương trình “Học kỳ quân đội” dành cho thiếu niên từ 8-18 tuổi của Thành đoàn Hà Nội phối hợp với một số đơn vị tổ chức cũng có rất nhiều hình thức như “Học kỳ quân đội” với khóa 10 ngày, chương trình “Trại hè thiếu sinh quân” với khóa 7 ngày, chương trình “Trại hè quân đội song ngữ” kéo dài 8 ngày.

Nếu muốn cho con có một môi trường sôi động hơn, phụ huynh có thể lựa chọn các câu lạc bộ hè với nhiều hoạt động tìm hiểu các môn học ngoài nhà trường, trải nghiệm kỹ năng sống được tổ chức bởi chính các nhà trường, các trung tâm, nhà văn hóa, các câu lạc bộ. Cung thiếu nhi Hà Nội là một trong những địa chỉ được nhiều phụ huynh lựa chọn. Năm nay, ngoài các hoạt động giáo dục truyền thống, đơn vị này có thêm nhiều sân chơi mới như vui hè an toàn online trên mạng, quản trị cảm xúc cho thiếu nhi.

Ngoài ra các phụ huynh có điều kiện còn có thể đăng ký cho con tham gia chương trình trại hè ở nước ngoài. Tham gia chương trình này, trẻ sẽ được trải nghiệm văn hóa ở các nước như Australia, Mỹ, Anh, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc với mức chi phí từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng tùy thuộc vào địa điểm, thời gian học mà gia đình lựa chọn.

Ưu tiên lựa chọn chương trình phù hợp với lứa tuổi, sở thích của trẻ

Chuyên gia tâm lý, TS Vũ Việt Anh, Giám đốc Học viện Thành Công cho rằng, việc tham gia trại hè, các hoạt động trải nghiệm thực tế trong dịp hè giúp trẻ phát triển kỹ năng tư duy thông qua việc học cách giải quyết các vấn đề và đối mặt với các thử thách mới.

Ngoài ra, trại hè cũng cung cấp cho trẻ một môi trường hoàn toàn mới, cho phép các em khám phá những điều mới mẻ, trải nghiệm những thứ mà các em chưa từng trải qua trước đây. Điều này có thể giúp trẻ phát triển sự tò mò, khám phá và trau dồi kiến thức về thế giới xung quanh, cung cấp cho các em những kiến thức bổ sung ngoài chương trình học tập ở trường.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trại hè đều mang lại lợi ích cho trẻ. Việc lựa chọn trại hè phù hợp là rất quan trọng, các phụ huynh cần thận trọng trong việc đánh giá chất lượng và sự an toàn của các chương trình trại hè trước khi đưa ra quyết định. Thực tế cho thấy, không phải chương trình nào cũng đúng như quảng cáo và xứng đáng với số tiền mà phụ huynh đã phải bỏ ra.

Chuyên gia tâm lý Vũ Việt Anh cũng lưu ý, khi lựa chọn trại hè cho con, trước hết phụ huynh cần tìm những trại hè phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Điều này sẽ giúp trẻ tận hưởng được những trải nghiệm phù hợp với sự phát triển của mình.

Thứ hai, trại hè cũng có rất nhiều chương trình khác nhau, tập trung vào rèn luyện các kiến thức, kỹ năng khác nhau, do đó, phụ huynh cần tìm hiểu về sở thích và nhu cầu của trẻ để chọn trại hè phù hợp, tạo động lực, hứng thú cho trẻ tham gia. Yếu tố thứ ba, vô cùng quan trọng là vấn đề đảm bảo an toàn và chất lượng của trại hè. Phụ huynh cần tìm hiểu về chương trình, cơ sở vật chất, kinh nghiệm của giáo viên, cán bộ nhân viên và các quy định an toàn tại trại hè.

Nếu có thể, phụ huynh cần đến thăm trại hè và trò chuyện với những người đã từng tham gia để có được thông tin chính xác. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần tìm hiểu xem chi phí tham gia trại hè có phù hợp với điều kiện, ngân sách của gia đình hay không.

