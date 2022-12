Nổ bếp gas mini tại căng tin trường, 10 học sinh và chủ căng tin bị bỏng

Vào khoảng 14h15 phút ngày 13/12, tại căn tin trường Trung học cơ sở Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, trong lúc ông Ngô Đức Trung, 42 tuổi chủ căng tin đang nấu mì để bán cho học sinh thì bếp gas mini bất ngờ bị nổ. Vụ nổ làm ông Trung bị bỏng cánh tay phải, mặt phải; 10 em học sinh đứng gần có dấu hiệu bị bỏng nhiều nơi.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo trường cùng giáo viên đã đưa 10 học sinh đến trạm y tế của xã để sơ cứu. Qua thăm khám có 6 học sinh không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nên trạm y tế cho về, riêng 4 học sinh còn lại bị bỏng đã được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện, sức khỏe 4 em học sinh đã ổn định.

Ảnh minh họa

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lấp Vò đã đến thăm hỏi các em học sinh. Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò đã chỉ đạo các trường trường kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, hoạt động của căn tin, không cho căn tin sử dụng bếp gas mini dưới mọi hình thức và việc bố trí bếp nấu phải đảm bảo cách xa nơi có học sinh lui tới, đảm bảo khoảng cách an toàn và an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Qua vụ việc, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi sử dụng bếp gas mini; không sử dụng bình và bếp gas mini quá cũ; không sử dụng bình gas mini sang chiết lại vì gas bơm vào không phải là gas chuyên dùng, có áp suất cao dễ gây nổ bình./.

Tác giả: Phạm Hải

Nguồn tin: Báo VOV