Nghi vấn cháu gái bạo hành bà tại Quảng Ninh

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái liên tiếp đánh, đấm một phụ nữ lớn tuổi ở trong nhà.

Trong đoạn clip, cô gái mặc áo đồng phục nhà trường không chỉ lớn tiếng quát mắng mà còn có hành động đánh người phụ nữ lớn tuổi một cách thô bạo. Dù người bị đánh tỏ ra yếu đuối, không có bất kỳ chống cự nào, nhưng cô gái vẫn tiếp tục có những lời lẽ khó nghe và hành động bạo lực.

Điều đáng nói, trong lúc cô gái kia hành hung người phụ nữ này thì người đi cùng không vào can ngăn mà dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, dư luận đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ của nữ sinh này. Nhiều người kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ người phụ nữ kia cũng như xử lý nghiêm hành vi của cô gái.

Được biết, cô gái trong clip có hành động bạo lực là nữ sinh, còn nạn nhân là bà của cô gái và sự việc xảy ra tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Tác giả: Trần Hương t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn