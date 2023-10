Nghe tiếng mèo kêu thảm thiết, người đàn ông bắt gặp cảnh đáng sợ

Your browser does not support the video tag.

Một người dân có tên Somjit Srasom, 60 tuổi, đã bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu ở Krabi, miền nam Thái Lan.

Người đàn ông sau đó đã tìm tới nơi phát ra tiếng kêu và phát hiện thấy con trăn dài 5,2 mét đang siết cổ một trong những chú mèo con của mình. Ba con mèo khác đã bị con vật hung dữ nuốt chửng và nó đang cố ăn thịt con thứ 4.

Ông Somjit lập tức chạy vào phòng ngủ đánh thức các con và kéo con mèo còn lại của mình đến nơi an toàn trước khi gọi đội cứu hộ. Khi đội cứu hộ đến ngôi nhà, con bò sát đã trườn lên trên xà ngang và trốn trên đó. Những người bắt rắn chỉ mất 10 phút để bắt được con vật khổng lồ vì nó không thể chống cự khi có 3 con mèo trong bụng.

Người chủ cho biết, ông rất buồn khi mất đi 3 chú mèo cưng nhưng ông vẫn tin rằng con trăn đến nhà mình là điềm báo may mắn.

"Tôi có 5 con mèo và 3 con đã bị ăn thịt. Một con khác chết vì bị con trăn siết cổ. May mắn thay, tôi đã cứu được con cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con trăn lớn như vậy nên tôi tin rằng nó có thể mang lại may mắn cho tôi", ông Somjit nói.

Được biết, con trăn khổng lồ bị bắt đã được lực lượng cứu hộ thả về tự nhiên, nơi cách xa ngôi làng.

Họ trăn không có nọc độc, là động vật bản địa ở châu Á, châu Phi và Australia. Con mồi của chúng cũng rất đa dạng. Những loài trăn nhỏ chủ yếu ăn động vật gặm nhấm, thằn lằn, chim, trong khi loài kích thước lớn có thể ăn khỉ, linh dương, lợn, chuột túi.

