Không lo thiếu sách giáo khoa trước thềm năm học mới

Không còn thiếu sách

Từ đầu tháng 8, tại các nhà sách, sách giáo khoa có sức mua tăng vọt. Ghi nhận tại một số hiệu sách trên địa bàn TP Hà Nội, các loại sách từ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, sách nâng cao được bài trí khoa học theo từng khối, lớp, có biển hướng dẫn cụ thể, giúp phụ huynh, học sinh dễ dàng tìm được những món hàng mình cần.

Năm nay, nhiều phụ huynh chọn phương án mua sách giáo khoa sớm để tránh tình trạng khan hiếm hoặc thiếu đầu sách vào sát thềm năm học. Nhiều phụ huynh chia sẻ, việc mua sách sớm giúp các con chủ động trong học tập trong thời gian nghỉ hè.

Học sinh tìm mua SGK cho năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hoài.

Anh Cung Việt Trường – phụ huynh có con năm nay lên lớp 3 Trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) cho biết: “Để chuẩn bị năm học mới, từ giữa tháng 7, tôi đã cho con tới một số nhà sách để tìm mua các loại sách theo thông báo tên sách của nhà trường. Việc lựa chọn sách cho con khá thuận lợi, không còn tình trạng khan hiếm sách giáo khoa như những năm học trước”.

Hiện nay, phụ huynh có thể mua sách giáo khoa tại các nhà sách lớn, đặt mua online theo danh mục cụ thể mà nhà trường cung cấp hoặc mua tại trường.

Chị Hoàng Thu Trà (phường Ngọc Hà, Hà Nội) – phụ huynh có 2 con năm nay lên lớp 7 và lớp 11. Chị Trà chọn mua sách giáo khoa cho con ngay tại trường và hiện tất cả các con đã nhận trọn 2 bộ sách giáo khoa mới.

Chị Trà cho biết: “Tôi cảm thấy yên tâm khi mua sách do nhà trường cung cấp. Bởi hiện nay học sinh dùng nhiều bộ sách giáo khoa cho các môn học nên việc tự đi mua sách cho con sẽ rất tốn thời gian. Đồng thời, sách giáo khoa giả, hàng lậu trôi nổi rất nhiều trên thị trường”.

Về giá cả, chị Trà cho hay, nhà trường bán sách giáo khoa theo đúng giá trên bìa. Tuy giá sách giáo khoa chương trình mới cao hơn sách trước đây nhưng mức giá này vẫn nằm trong khả năng chi trả.

Cung ứng đủ trước thềm năm học mới

Chỉ còn 1 tháng nữa, năm học mới sẽ bắt đầu, để hỗ trợ các gia đình tìm mua sách giáo khoa thuận lợi, tránh mua sách tại các nguồn trôi nổi trên thị trường, sách không rõ nguồn gốc, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã thông tin danh sách các cửa hàng trong hệ thống.

PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết: “Năm học 2025 - 2026, NXBGDVN tổ chức in 160,8 triệu bản sách giáo khoa, trong đó có khoảng 2- 3% sản lượng dự trữ để sử dụng trong trường hợp phát sinh đột xuất, thiên tai, bão lụt... NXBGDVN là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nên việc tổ chức đấu thầu in sách giáo khoa thực hiện theo Luật đấu thầu”.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, NXBGDVN đã xây dựng kế hoạch in SGK từ rất sớm để tổ chức công tác in - nhập kho kịp thời phục vụ nhu cầu phát hành. NXBGDVN đã hoàn thành 100% công tác in - nhập kho và đang tích cực, khẩn trương tổ chức công tác cung ứng SGK tới các địa phương.

“Đến thời điểm này, NXBGDVN đã cung ứng 157,8 triệu bản sách giáo khoa (đạt 98%) kế hoạch, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường, cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho học sinh, giáo viên trên cả nước trước khi bước vào năm học mới”, PGS.TS Nguyễn Văn Tùng thông tin.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam – đơn vị xuất bản sách giáo khoa Cánh Diều cũng cho biết, đến ngày 31/7, đơn vị đã in, nhập kho 95% kế hoạch năm 2025. Trong đó có dự phòng lượng đủ để bổ sung cho vùng thiên tai, bão lũ.

Việc thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học: Lịch sử và Địa lí từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lí lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân lớp 10, do đó cần phải chỉnh sửa chương trình của các môn học này. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành công số 4480/BGDĐT-GDPT gửi các sở GDĐT về việc góp ý chương trình chỉnh sửa của một số môn học. Việc chỉnh sửa này nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT tổ chức góp ý dự thảo chương trình chỉnh sửa của các môn học nêu trên và gửi về Bộ GDĐT trước ngày 8/8.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: daidoanket.vn