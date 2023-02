Nghệ An thu hút đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp

Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc, Nghệ An. Ảnh: iipvietnam.com.vn

Tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp ngay từ những tháng đầu năm 2023, trong đó có việc tăng cường nắm bắt các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp để có phương án xử lý kịp thời; xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ của tổ công tác chỉ đạo tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.



Tỉnh cũng có kế hoạch sẽ tổ chức khảo sát trực tiếp đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp về đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, tư vấn, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp; kiểm tra, đôn đốc một số dự án trọng điểm dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2023, như Dự án sản xuất cấu kiện điện tử của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam, công suất 270 triệu sản phẩm/năm; Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JuTeng tổng mức đầu tư 200 triệu USD tại KCN Hoàng Mai 1; các dự án sản xuất may mặc An Hưng 2 công suất 10 triệu sản phẩm/năm, Nhà máy may Nagaco, Nhà máy may Matsouka Thanh Chương, Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị chính xác Goertek 500 triệu USD...

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, trong tháng 1/2023 trên địa bàn tỉnh đã có thêm 84 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 342 tỷ đồng; có 180 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trong kỳ.

Tại Nghệ An, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2023 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó ngành khai khoáng tăng 26,73%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,96%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,71%...

Hiện nay cùng với thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tỉnh Nghệ An cũng chú trọng phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn cho các dự án khu, cụm công nghiệp để tạo động lực thu hút các dự án công nghiệp vào đầu tư, sản xuất.

Đơn cử, Dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc (khu B), tỉnh đã có chủ trương cho Liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (PAC) và Công ty cổ phần Quản lý xây dựng Nhật Bản (JMC) khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án. Đối với Dự án Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, Liên doanh Công ty cổ phần công nghiệp Catalan và Công ty cổ phần Catalan đang đề xuất nghiên cứu, khảo sát lập Hồ sơ đề xuất dự án. Các đơn vị chức năng của tỉnh đã phối hợp UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với Liên doanh về địa điểm đầu tư. Đối với dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, đang triển khai xây dựng hạ tầng giai đoạn 2.../.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: bnews.vn