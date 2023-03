Nghệ An: Điều tiết lưu lượng hồ chứa thủy điện để chống hạn

Như Pháp luật Plus đã đưa tin trước đó, do mực nước sông Lam xuống thấp, các trạm bơm không hoạt động được làm trên 1.000 ha lúa của các huyện Thanh Chương và Đô Lương có nguy cơ chết do hạn.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn thống nhất phương án điều tiết lưu lượng các hồ chứa thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất phương án điều tiết lưu lượng các hồ chứa thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2023 như đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 853/SNN-TL ngày 16/3/2023.

Hơn 1.000 ha lúa xuân tại Nghệ An thiếu nước

Cụ thể: Trong thời gian từ ngày 17/3/2023 đến hết ngày 22/3/2023, hàng ngày, các hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê vận hành xả nước xuống hạ du như sau: Hồ Bản Vẽ vận hành bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình không nhỏ hơn 160,0 m3/s; hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục không ít hơn 12 giờ/ngày phải đảm bảo lưu lượng xả không nhỏ hơn 230,0 m3/s, thời gian còn lại đảm bảo lượng xả không nhỏ hơn 95 m3/s; hồ Chi Khê vận hành xả nước liên tục với tổng lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

Thời gian từ ngày 23/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023, các hồ chứa thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê vận hành điều tiết nước và nội dung khác giữ nguyên như Công văn số 908/UBND-NN ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, thời gian tới không có mưa, mực nước sông Lam có xu hướng giảm.

