Nghệ An: Các Công ty nông nghiệp kiến nghị về tiền thuê đất

Ngày 8/6/2023, các Công ty gồm: Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành, Công ty TNHH MTV Cà phê - cao su Nghệ An, Công ty CP Tổng công ty Chè Nghệ An và Công ty CP Nông nghiệp Sông Con có văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh Nghệ An. Theo văn bản này, họ nhận được thông báo của Cục thuế tỉnh Nghệ An về việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hình thức nạp hàng năm (năm 2021, 2022 và năm 2023).

Từ thông báo của Cục thuế, các công ty này kiến nghị UBND tỉnh các nội dung: Trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của các công ty nói chung, hộ nhận khoán nói riêng bị ảnh hưởng rất nhiều do đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, lốc xoáy, dịch bệnh... nhiều diện tích cao su, chè và cây trồng khác bị gãy đổ, hết chu kỳ kinh doanh phải thanh lý, diện tích trồng cây hàng năm bị ngập lụt, sâu hại dịch bệnh trên cây trồng.

Bên cạnh đó, giá cả hàng hoá, nhu yếu phẩm, vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng cao trong khi đó giá các sản phẩm nông nghiệp và giá mủ cao su xuống quá thấp đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu của công ty; cũng như thu nhập, đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Đây là lý do khi họp triển khai thông báo của Cục thuế về nộp tiền thuê đất, các hộ nhận khoán tìm cách né tránh, viện nhiều lý do để không thực hiện nghĩa vụ. Thêm vào đó, đến nay các công ty nông nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo khoản 3, điều 108 Luật đất đai năm 2013: "Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất". Như vậy, thời điểm thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của Cục thuế là chưa đúng theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Được biết, trước khi ban hành thông báo nộp tiền, Cục thuế không mời các công ty nói trên làm việc để phối hợp thống nhất về diện tích đất phải nộp tiền thuê đất và đơn giá tiền thuê đất chi tiết, cụ thể cho từng vị trí lô, thửa đất.

Các công ty này cũng kiến nghị thêm, trên địa bàn Nghệ An có 6 công ty nông nghiệp gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp Xuân Thành, Công ty TNHH MTV nông nghiệp An Ngãi, Công ty CP Nông nghiệp 3/2, Công ty CP Nông nghiệp Sông Con, Công ty CP Tổng công ty chè Nghệ An, Công ty TNHH MTV Cà phê - cao su Nghệ An. Tuy nhiên Cục thuế chỉ thông báo nộp tiền với 4 công ty gồm: Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành, Công ty CP Nông nghiệp Sông Con, Công ty CP Tổng công ty chè Nghệ An, Công ty TNHH MTV Cà phê - cao su Nghệ An.

Các công ty không phải nộp tiền thuê đất gồm: Công ty TNHH MTV An Ngãi, Công ty CP Công nông nghiệp 3/2.

Các công ty nhận được thông báo từ Cục thuế đã triển khai thu ở các hộ khoán nhưng trong quá trình thực hiện, các hộ khoán đã phản ứng không nộp tiền với lý do cũng là hộ nhận khoán, tại sao ở các công ty khác lại không phải nộp tiền thuê đất. Từ những vấn đề trên, các công ty đề nghị Cục thuế dừng triển khai thu tiền thuê đất. Trường hợp vẫn thu thì đề nghị thu cả những công ty còn lại.

Ngày 15/6, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 4773/UBND-NN gửi Cục thuế tỉnh Nghệ An. Trong công văn này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Cục thuế xem xét kiến nghị của 4 công ty trên, kiểm tra xử lý theo đúng quy định pháp luật. Nội dung trả lời các đơn vị nêu trên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23/6.

Công văn UBND tỉnh Nghệ An gửi Cục thuế tỉnh

Ngày 27/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Đức, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Nghệ An cho biết, ông sẽ cho kiểm tra lại vấn đề này và thông tin sớm đến phóng viên.

