Mưa lớn trong đêm, nhiều khu vực phía Đông Gia Lai ngập trở lại

Sáng 24-11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết mây đối lưu phát triển mạnh kết hợp gió Đông và không khí lạnh đã gây mưa giông diện rộng trên hơn 40 xã, phường phía Đông từ tối qua đến sáng nay.

Nhiều tuyến đường trong khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai ngập trở lại vào sáng 24-11

Lượng mưa đo được tại nhiều điểm xấp xỉ 100 mm, khiến nước sông Hà Thanh lên nhanh trở lại trong đêm.

Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực hạ lưu sông Hà Thanh, đặc biệt là tại xã Tuy Phước và xã Canh Vinh.

Đến sáng nay, mưa đã tạm ngớt, nước sông đang rút dần, nhưng do mưa lớn ban đêm, nhiều điểm trũng vẫn còn ngập.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, từng ngập sâu hơn 2 m trong trận lũ ngày 18-11 và 19-11, nước lại dâng từ tối 23-11; 4 khu phố 1, 2, 3, 4 đều bị ngập nước.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an và dân quân túc trực xuyên đêm để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia cố nhà cửa và ứng phó với tình hình ngập lụt.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động