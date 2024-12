Your browser does not support the video tag.

Màn trình diễn pháo hoa bất ngờ sau vụ tai nạn giao thông ở Trung Quốc.

Mới đây, một sự cố hi hữu đã xảy ra trên đường cao tốc Bắc Kinh - Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, khi một chiếc xe tải chở pháo hoa phát nổ sau vụ va chạm.

Vụ việc, dù bất ngờ và nguy hiểm, lại mang đến một màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục giữa bầu trời ban đêm, khiến giao thông tại khu vực này bị đình trệ.

Những đoạn video ghi lại từ hiện trường cho thấy những quả pháo hoa bắn lên trời, thắp sáng một khu vực rộng lớn trong khung cảnh đầy màu sắc. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến nhiều tài xế và hành khách trên đường cao tốc không khỏi kinh ngạc.

Tai nạn giao thông lại tạo nên màn trình diễn ngoạn mục tại Trung Quốc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, không có ai bị thương trong vụ việc này. Đây là điều may mắn sự việc xảy ra trên tuyến đường giao thông đông đúc.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm soát tình hình, điều tiết giao thông và tiến hành các biện pháp an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ va chạm và cách thức vận chuyển pháo hoa của chiếc xe tải đang được điều tra.

Vụ việc không chỉ gây chú ý ở Trung Quốc mà còn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội quốc tế. Nhiều người đã ví von đây như một màn bắn pháo hoa giao thừa sớm. Trong khi một số khác cảnh báo về nguy cơ của việc vận chuyển pháo hoa không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

Tác giả: Quốc Tiệp (theo KameraOne)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn