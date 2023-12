Lời khai mới nhất của kẻ sát hại gia đình 3 người ở Cà Mau

Tại cơ quan điều tra, kẻ "ác quỷ đội lốt người" cho rằng mình giết vợ là chị P.L.K., 38 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước do trong quá trình sống chung nhà, bị cha mẹ của vợ "hờ" nói nặng nói nhẹ nên uất ức.

Hiện trường vụ án.

Sau khi giết chết vợ, bị can Khoa không dám tự tử. Lúc này, Khoa cho rằng những đau khổ của 2 vợ chồng xuất phát từ việc cha mẹ vợ nên nảy ý định giết ông P.V.S. (69 tuổi) và bà T.T.G. (68 tuổi) là cha mẹ chị K để trả thù tàn độc.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND, Đại tá Phạm Minh Luỹ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Cà Mau trao Bằng Khen cho tập thể, cá nhân có thành tích phá nhanh vụ án. (Ảnh: CA Cà Mau).

Liên quan đến vụ thảm án này, sáng ngày 8/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Minh Lũy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định tặng Bằng khen, tiền thưởng của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án giết 3 người trong gia đình xảy ra tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Ghi nhận thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định tặng Bằng khen đột xuất cho tập thể Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau và 3 cá nhân (trong đó có 1 chỉ huy Công an huyện Cái Nước, 2 cán bộ thuộc phòng Cảnh sát hình sự).

Đồng thời, trao thưởng số tiền 40.000.000 đồng của UBND tỉnh cho phòng Cảnh sát hình sự.

Nhân dịp này Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đột xuất cho 1 tập thể (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy), 2 cá nhân (1 đ/c Trưởng Công an xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước và 1 cán bộ thuộc Phòng Tham mưu) có thành tích.

Như đã đưa tin, sáng 4/12, chị P.T.V., 37 tuổi, ngụ P.6, Tp.Cà Mau là con ruột ông S. về nhà thăm gia đình thì thấy nhà khóa cửa và phát hiện có mùi hôi trong nhà. Lúc này, chị V. báo với những người xung quanh và chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, người dân và chính quyền địa phương phá cửa nhà vào thì thấy ông P.V.S. cùng con gái là P.L.K. chết trong nhà có vết máu. Bà T.T.P. nằm chết dưới vuông cách nhà khoảng 50m. Chiều tối ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Bùi Vũ Khoa khi đang lẩn trốn tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Cây Trâm, xã Định Bình, Tp.Cà Mau.

Tác giả: Nguyễn Thanh Xuân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn