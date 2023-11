Lời khai của nghi phạm phóng hỏa khiến 3 người tử vong ở TP.HCM

Your browser does not support the video tag.

Nghi phạm chở theo can xăng đến gây án khiến 3 người tử vong.

Tối 21/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 thông tin đang phối hợp cùng Công an TP.HCM tạm giữ nghi phạm gây án để lấy lời khai liên quan đến vụ phóng hỏa làm 3 người tử vong ở phường 15 (quận 8).

Nguyễn Văn Nhu tại cơ quan điều tra.

Bước đầu tại Cơ quan CSĐT, nghi phạm khai tên Nguyễn Văn Nhu (SN 1995, thường trú tại Thôn 2, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Đồng thời, nghi phạm thừa nhận sát hại chị L.T.M.D. (SN 1991, ở căn nhà số 45 hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8).

Sau khi sát hại chị D., Nhu tưới can xăng, khóa cửa nhốt cháu cháu T.M.T.K. (sinh năm 2021) và N.L.H.P. (sinh năm 2020) rồi châm lửa phóng hỏa.

Nghi phạm bị khống chế khi đang trên đường lẩn trốn.

Sau khi gây án xong, Nhu bỏ chạy bộ ra con hẻm, chạy được một đoạn thì cởi áo rồi bắt xe ôm tẩu thoát. Tuy nhiên, khi nghi phạm đi tới gần cầu Nguyễn Tri Phương thì bị lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường 15, quận 8 khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở công an.

Nghi can đã chở theo can xăng lớn đi vào nhà nạn nhân, sáu đó sát hại người phụ nữ rồi khóa trái cửa phóng hỏa và khiến 2 cháu bé cùng chị D. tử vong.

Như VTC News đưa tin, khoảng16h30 phút cùng ngày, nghi phạm mặc áo Grab chở can chứa xăng đi xe máy tới con hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8). Sau đó, nghi phạm dừng lại lấy điện thoại ra gọi. Tiếp đó, nghi phạm đi vào căn nhà cấp 4 của chị D.

Tại đây, nghi phạm và chị D. cự cãi lớn tiếng. Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà chị D. Khi mọi người chạy qua thì nghi phạm vứt xe máy bỏ chạy ra con hẻm với vết máu trên áo, quần. Sau đó, người dân phát hiện chị D. tử vong với thương tích ở vùng ngực.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa và phát hiện 2 cháu bé tử vong bên trong. Đến 20h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể của các nạn nhân ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm để mở rộng điều tra, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lương Ý

Nguồn tin: Báo VTC News