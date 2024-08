Loại quả ngọt gấp 300 lần đường lại là "thần dược" hạ đường huyết, ngừa ung thư

Quả la hán hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các nghiên cứu chỉ ra rằng quả la hán có vị ngọt gấp 300 lần đường mía. Tuy nhiên, vị ngọt của loại quả này là đến từ các hợp chất tự nhiên gọi là mogroside. Đây là các chất tạo ngọt không đường, không calo, không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Chính vì vậy, quả la hán trở thành một sự thay thế tuyệt vời cho đường đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người đang theo dõi lượng đường huyết của họ.

Một số nghiên cứu cho thấy mogroside trong quả la hán có khả năng kích thích tuyến tụy sản xuất insulin. Insulin là một hormone quan trọng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách giúp glucose đi vào tế bào để sử dụng làm năng lượng. Mogroside cũng được cho là có thể cải thiện độ nhạy insulin của cơ thể, giúp các tế bào phản ứng tốt hơn với insulin và hấp thụ glucose từ máu hiệu quả hơn.

Quả la hán giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Ảnh: Getty Images

Tăng cường hệ tiêu hóa

Mặc dù không phải là nguồn chất xơ dồi dào nhất, quả la hán vẫn chứa một lượng chất xơ nhất định, giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Trong y học cổ truyền, quả la hán được xem là có tính mát, có tác dụng nhuận tràng nhẹ, giúp cải thiện tình trạng táo bón.

Quả la hán không chứa axit hoặc các chất gây kích ứng dạ dày, phù hợp cho những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Một số nghiên cứu cho thấy các chất trong quả la hán có thể có tác dụng prebiotic, tức là cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Thanh nhiệt, giải độc

Theo y học cổ truyền, quả la hán có tính mát, vị ngọt, không độc. Tính mát này giúp làm giảm nhiệt trong cơ thể, giải nhiệt mùa hè, làm dịu các triệu chứng nóng trong như bứt rứt, khó chịu, khát nước. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh quả la hán có khả năng hỗ trợ chức năng gan, giúp gan giải độc hiệu quả hơn. Gan là cơ quan quan trọng trong việc lọc và loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Uống nước quả la hán giúp thanh nhiệt giải độc cực tốt. Ảnh: Shutter Stock

Ngăn ngừa ung thư

Quả la hán giàu các chất chống oxy hóa như flavonoid và vitamin C, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do này có thể gây tổn thương DNA và góp phần vào sự phát triển của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong quả la hán, đặc biệt là mogroside, có thể ức chế sự tăng sinh và lan rộng của tế bào ung thư.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các nghiên cứu về tác dụng chống ung thư của quả la hán vẫn còn đang trong giai đoạn đầu, không nên coi loại quả này là một phương pháp điều trị hoặc phòng ngừa ung thư duy nhất. Việc duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống cân đối, tập thể dục thường xuyên và không hút thuốc, vẫn là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc ung thư.

Giảm ho và đau họng

Quả la hán có tính mát, giúp làm dịu cổ họng, giảm viêm và sưng tấy, từ đó giảm đau họng. Song song với đó, quả la hán còn có thể giúp long đờm, làm loãng dịch nhầy trong cổ họng, giúp giảm ho và dễ thở hơn. Một số nghiên cứu cho thấy quả la hán có đặc tính chống viêm, giúp giảm viêm nhiễm ở đường hô hấp trên, bao gồm cả cổ họng.

Quả la hán chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp như ho và đau họng.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn