Loại quả đầy gai là "siêu trái cây" bổ chẳng kém nhân sâm, chợ Việt cực nhiều

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Mãng cầu xiêm chứa lượng vitamin C cao gấp nhiều lần so với các loại trái cây khác, giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, tăng cường khả năng chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Các hợp chất chống oxy hóa như acetogenin, flavonoid và alkaloid giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và tăng cường hệ miễn dịch.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Mãng cầu xiêm là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp cải thiện nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Các enzyme tự nhiên trong mãng cầu xiêm hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Mãng cầu xiêm siêu giàu dinh dưỡng không phải ai cũng biết. Ảnh: Getty Images

Tiềm năng chống ung thư

Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy acetogenin trong mãng cầu xiêm có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng trên người để xác nhận hiệu quả và độ an toàn của acetogenin trong điều trị ung thư. Các nghiên cứu này sẽ giúp xác định liều lượng tối ưu, phương pháp sử dụng và các tác dụng phụ tiềm ẩn của acetogenin.

Giảm viêm và giảm đau tự nhiên

Các nghiên cứu đã xác định được một số hợp chất trong mãng cầu xiêm có khả năng ức chế sự sản xuất của các chất trung gian gây viêm như cytokine và prostaglandin. Đây là những chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình viêm, gây ra các triệu chứng như đau, sưng và đỏ.

Mãng cầu xiêm chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể gây ra viêm và các bệnh lý khác.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Mãng cầu xiêm chứa hàm lượng kali dồi dào, một khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng điện giải trong cơ thể, từ đó điều hòa huyết áp hiệu quả. Bằng cách kiểm soát huyết áp, kali trong mãng cầu xiêm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ và suy tim. Mãng cầu xiêm cũng có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), cải thiện sức khỏe tim mạch.

Nuôi dưỡng làn da rạng rỡ:

Vitamin C và chất chống oxy hóa: Giúp làm sáng da, giảm nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa da.Giúp điều trị mụn trứng cá: một số nghiên cứu nói rằng mãng cầu xiêm có khả năng kháng khuẩn, giúp cho việc điều trị mụn trứng cá.

Cung cấp năng lượng

Mãng cầu xiêm cung cấp năng lượng cho cơ thể nhờ lượng carbohydrate có trong đó. Carbohydrate là một trong ba chất dinh dưỡng đa lượng chính, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho các hoạt động hàng ngày của cơ thể. Khi chúng ta tiêu thụ mãng cầu xiêm, carbohydrate được chuyển hóa thành glucose, một loại đường đơn giản mà cơ thể sử dụng làm nhiên liệu.

Lưu ý khi ăn mãng cầu xiêm



- Phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

- Không nên ăn quá nhiều mãng cầu xiêm vì có thể gây ra một số tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy.

- Người mắc bệnh huyết áp thấp nên cẩn thận khi sử dụng, vì mãng cầu xiêm có tác dụng hạ huyết áp.

- Hạt của mãng cầu xiêm có độc tố, vì vậy không nên ăn hạt của mãng cầu xiêm.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn