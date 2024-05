Lê Anh Nuôi bán 1000 sản phẩm chỉ trong vài phút livestream cùng Hằng Du Mục nhưng lần này lại không phải thịt chưng mắm tép

Vừa mới đây, Hằng Du Mục lại tiếp tục có một phiên livestream "khủng" tại Việt Nam. Trong phiên livestream lần này, cô kết hợp cũng rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác như "em rọt" Quang Linh Vlogs, Lê Anh Nuôi...

Đáng chú ý, trong phiên livestream này, khi Hằng Du Mục đang cùng Lê Anh Nuôi livestream và giới thiệu sản phẩm thì 1000 sản phẩm của Lê Anh Nuôi đã bán "hết veo" chỉ trong vài phút khiến ai cũng bất ngờ. Và sản phẩm lần này không phải thịt chưng mắm tép "huyền thoại" mà lại là... lương khô.

Lê Anh Nuôi và Hằng Du Mục đều khá bất ngờ khi bán hết 1000 hộp lương khô chỉ trong vài phút (Nguồn: Livestream Hằng Du Mục)

Cụ thể, khi Lê Anh Nuôi livestream cùng Hằng Du Mục, trong lúc anh đang giới thiệu về các hộp lương khô còn Hằng Du Mục đang ăn thử sản phẩm thì cô bất ngờ phát hiện ra đã... hết hàng. Thông tin này ngay lập tức khiến cho Lê Anh Nuôi cũng ngỡ ngàng bởi: "1000 hộp đấy!?" . Sau đó, anh cũng có một chút lo lắng rằng có thể không đủ nhân lực đóng gói và chuyển hàng đi luôn, bởi vậy anh đã lập tức kiểm tra lại cùng với nhân sự trong ekip.

Các cư dân mạng xem livestream cũng cảm thấy rất vui và bất ngờ. Nhiều người đùa rằng Lê Anh Nuôi còn chưa giới thiệu sản phẩm xong mà đã hết sạch hàng, vậy là... không được nói tiếp nữa.

Vậy là lại một lần nữa, các sản phẩm trong phiên livestream của Hằng Du Mục đạt được những kỷ lục mới, bán hết 1000 sản phẩm chỉ trong vài phút.

Cả Lê Anh Nuôi và Hằng Du Mục đều bất ngờ khi bán hết 1000 hộp lương khô chỉ trong vài phút (Ảnh chụp màn hình)

Lê Anh Nuôi cũng là một trong những nhân vật được nhiều người biết đến trên TikTok. Bên cạnh các video nấu những bữa cơm ngon, bổ, rẻ thì anh còn được biết đến với sản phẩm thịt chưng mắm tép nhà làm được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, trong phiên livestream cùng Hằng Du Mục lần này thì sản phẩm lập "kỷ lục" của anh lại là lương khô. Mặc dù Lê Anh Nuôi cũng bán cả thịt chưng mắm tép trong phiên livestream này cùng Hằng Du Mục nhưng lương khô lại "nhỉnh" hơn về sự nổi bật.

Trước phiên livestream này cùng Hằng Du Mục, Lê Anh Nuôi cũng đã từng nhiều lần livestream bán sản phẩm lương khô. Sản phẩm này của anh cũng nhận về nhiều đánh giá, nhận xét khen ngợi về chất lượng sản phẩm cũng như hương vị.

Ngoài sản phẩm thịt chưng mắm tép đã trở thành "thương hiệu" thì Lê Anh Nuôi còn thường xuyên livestream bán các sản phẩm khác, trong đó có lương khô (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng bình luận rằng, cả Hằng Du Mục và Lê Anh Nuôi đều là những người bán hàng có uy tín trên TikTok. Bởi thế nên khi "2 sự uy tín cộng lại" thì việc các cư dân mạng tin tưởng, đặt mua hàng là điều rất dễ hiểu.

