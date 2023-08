Lái xe lao ô tô lên mái nhà như trong phim hành động ở Mỹ

Các nhân viên Công ty Cứu hỏa Junction đã tới đường Alfarata ở thị trấn Decatur vào khoảng 15h15 chiều cùng ngày và phát hiện chiếc Toyota Corolla mắc kẹt trên mái nhà. Công ty cứu hỏa đã chia sẻ những bức ảnh khó tin về vụ va chạm và lỗ hổng bên hông ngôi nhà. Chiếc xe mang biển số bang Pennsylvania. Sau sự việc, người lái xe đã ra khỏi ô tô và được đưa đến bệnh viện điều trị. Không ai trong nhà bị thương. Cảnh sát nói rằng 'vụ đâm xe là hành động cố ý và nhà chức trách đang củng cố hồ sơ để khởi tố'.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: anninhthudo.vn