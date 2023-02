Tình bạn là thứ tình cảm thiêng liêng chỉ xếp sau tình thân. Còn gì đau buồn hơn khi ta phải chứng kiến sự ra đi của người bạn thân thiết chẳng khác nào ruột thịt.



Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi nghẹn ngào, xúc động về đoạn clip nhóm thanh niên đang dành lời "tạm biệt đặc biệt" gửi đến người bạn quá cố của mình lần cuối.

Clip: Kỳ lạ nhóm thanh niên hát hò trong đám tang người bạn quá cố, 'gạt nước mắt' với nguyên do phía sau





Theo dõi đoạn clip có thể thấy, nhóm các bạn trẻ khoảng 15-17 người đang cùng ngồi quây quần bên nhau ca hát. Tuy nhiên, khung cảnh không phải là những quán cà phê chill chill hay không gian dã ngoại ngoài trời mà chính là ở trước bàn thờ của một người trong nhóm mới ra đi.

Ngoài ra, chủ nhân đoạn clip còn nghẹn ngào chia sẻ: "Bạn luôn muốn chị em lúc nào cũng vui vẻ hết. Đêm nay là đêm cuối cùng mọi người bên bạn và sau này mọi người vẫn sẽ yêu thương nhau. Bạn yên tâm ngủ ngon nhé, mọi người luôn yêu thương bạn”.



Mất đi người bạn yêu quý, hẳn ai nấy đều rất đau lòng. Tuy nhiên, nhóm thanh niên cho rằng thay vì khóc lóc ủ rũ, họ sẽ tiễn người bạn thân thiết của mình bằng tinh thần vui vẻ và lạc quan.



Vì vậy, đau thương xin nén lại vào lòng, trước linh cữu của người bạn yêu quý, họ quyết định hát tặng bạn mình lời hát tạm biệt vào đêm cuối cùng bạn ở lại dương thế. Hy vọng rằng người bạn có thể ra đi một cách than thản và an nhiên.

Hiện tại không rõ không rõ người ấy mất vì lý do gì, thế nhưng dù có ra sao thì tình bạn này vẫn còn mãi. Mọi người sẽ luôn yêu thương và nhớ tới nhau.



Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, đoạn video đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và nhiều bình luận. Phần lớn mọi người đều cảm động, xen lẫn xót xa trước tình bạn đẹp đẽ của nhóm thanh niên và người bạn đã mất. Dù cách biệt âm dương nhưng chắc chắn người bạn đã khuất sẽ sống mãi trong trái tim họ và tình bạn đó sẽ vĩnh viễn tồn tại.

