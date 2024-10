Kon Tum hứng 6 trận động đất liên tiếp trong 1 giờ

Trận động đất đầu tiên trong ngày xảy ra lúc 0 giờ 45 phút 49 giây có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.907 độ vĩ Bắc, 108.181 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông.

Các trận động đất tại tỉnh Kon Tum được xác định là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện

Chỉ trong khoảng 1 giờ sau, tại khu vực trên xảy ra liên tục 5 trận động đất khác với độ lớn từ 2.6 đến 3.5, rủi ro thiên tai cấp độ 0. Trong đó, trận mạnh nhất có độ lớn 3.5 xảy ra lúc 1 giờ 19 phút 47 giây.

Trận động đất gần nhất được ghi nhận lúc 1 giờ 39 phút 33 giây, có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.915 độ vĩ Bắc, 108.234 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Viện Vật lý Địa cầu, khu vực Kon Tum từng là nơi có hoạt động địa chất tương đối ổn định so với nhiều khu vực trên cả nước, ít ghi nhận hoạt động động đất. Các trận động đất xảy ra vừa qua là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

Động đất kích thích xảy ra theo chu kỳ, có những thời điểm xảy ra dồn dập, có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện. Một số yếu tố liên quan đến động đất kích thích như mực nước hồ chứa, tốc độ tích nước hồ chứa, tổng lượng nước.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động