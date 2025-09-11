Không phải bún thang, món ăn chỉ từ 50.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Món ăn thanh ngọt được thế giới vinh danh

Tháng 8/2025, TasteAtlas công bố danh sách 98 món bún – mì ngon thế giới, trong đó phở hải sản của Việt Nam được nêu đích danh và xếp hạng 27, đứng cạnh những cái tên quen thuộc như phở bò, bún bò Huế, bún riêu… Bản xếp hạng này được xây dựng dựa trên hàng nghìn đánh giá từ cộng đồng yêu ẩm thực toàn cầu.

TasteAtlas công bố danh sách 98 món bún – mì ngon thế giới, trong đó phở hải sản của Việt Nam được nêu đích danh và xếp hạng 27. (Ảnh: TasteAtlas)

Theo TasteAtlas, phở hải sản xuất hiện ở các vùng ven biển Việt Nam, trong đó phổ biến ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM. Tại đây, phở được biến tấu bằng cách thay thịt bò, gà bằng tôm, cua, mực, cá… Những năm gần đây, sự phát triển của du lịch biển cũng góp phần đưa phở hải sản đến gần hơn với thực khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, phở hải sản vẫn được xem là món ăn mới mẻ. Dù vậy, với nhiều thực khách, đây lại là sự làm mới thú vị, chứng minh sự linh hoạt và sức sống lâu bền của phở Việt.

Cách nấu và đặc điểm nổi bật

Theo Dân trí, phở hải sản nhìn chung giữ nguyên cách làm cơ bản của phở truyền thống (bánh phở, rau thơm ăn kèm) nhưng nước dùng và nhân chính được biến đổi để phù hợp với nguyên liệu biển. Một tô phở hải sản thường có tôm hùm nguyên con, mực ống, nghêu cùng đậu hũ, phủ thêm hành lá, ngò gai và thì là. Các loại hải sản và rau thơm này cho hương vị đặc trưng của biển.

Món ăn này thường có tôm hùm nguyên con, mực ống, nghêu cùng đậu hũ, phủ thêm hành lá, ngò gai và thì là. (Ảnh: Dân trí)

Về phần nước lèo, có nơi dùng nước ninh xương bò truyền thống kèm gia vị phở (hồi, quế, thảo quả), sau đó thêm cà chua, sả và ớt để tạo vị chua cay, đồng thời dùng ngọt tự nhiên từ nghêu và tôm. Một số quán còn dùng xương cá, vỏ tôm làm thơm nồi nước dùng hải sản, tạo vị đậm đà riêng. Màu nước lèo thường hơi đỏ nhạt do cà chua và vị ngọt biển, thoạt nhìn có phần giống nước lẩu Tom Yum của Thái Lan.

Hương vị của phở hải sản hòa quyện giữa vị ngọt thanh của hải sản, chút cay nồng của sả, ớt và hương thơm ấm áp của quế hồi trong nước dùng. Thịt tôm và mực ăn kèm có độ săn chắc, thơm mùi biển và thấm vị đậm đà từ nước phở. Nhiều thực khách nhận xét các gia vị hòa quyện "như đang nhảy múa trong miệng" và kết luận món phở hải sản "rất ngon, thể hiện sự sáng tạo" của đầu bếp

Giá cả và thói quen thưởng thức

Điểm đặc biệt của phở hải sản là giá thành không quá đắt, phù hợp với nhiều đối tượng. Tại các quán bình dân ở TP.HCM, một tô phở hải sản có giá từ 50.000 – 70.000 đồng, trong khi tại những nhà hàng sang trọng hay quán hải sản cao cấp, mức giá có thể lên tới 100.000 – 150.000 đồng/tô. Tuy vậy, với sự kết hợp tinh tế giữa hương vị biển và chất lượng nước dùng, phở hải sản vẫn được đánh giá là món ăn xứng đáng với giá trị.

Một tô phở hải sản có giá từ 50.000 – 70.000 đồng, trong khi tại những nhà hàng sang trọng hay quán hải sản cao cấp, mức giá có thể cao hơn. (Ảnh: Phở Việt Nam)

Phở hải sản không chỉ là món ăn sáng của người dân Sài Gòn, mà còn trở thành lựa chọn phổ biến trong các bữa trưa văn phòng hay những buổi tối tụ họp gia đình. Trong khi các món phở truyền thống như phở bò đã quá quen thuộc, phở hải sản mang đến một hương vị mới lạ nhưng lại không kém phần hấp dẫn.

Ăn phở hải sản ở đâu?

Phở hải sản hiện có mặt tại nhiều quán ăn và nhà hàng từ TP.HCM, Hà Nội cho đến các thành phố biển như Đà Nẵng và Nha Trang. Tại TP.HCM, Phở hải sản 2000 nổi tiếng với món phở tôm hùm, luôn nằm trong danh sách "phở ngon" của thành phố và đã đón tiếp nhiều du khách quốc tế.

Phở hải sản hiện có mặt tại nhiều quán ăn và nhà hàng từ TP.HCM, Hà Nội cho đến các thành phố biển. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Ở Đà Nẵng, các quán ăn ven biển đã đưa món phở hải sản vào thực đơn, không chỉ phục vụ bữa sáng mà còn trở thành đặc sản của vùng biển. Tại Nha Trang, quán ăn nổi tiếng cũng sử dụng hải sản tươi sống như tôm hùm, cua biển để tạo ra những tô phở hải sản đặc biệt. Ngoài các quán trong nước, phở hải sản còn xuất hiện tại nhiều nhà hàng Việt ở Mỹ, Anh, Australia và các khu vực có cộng đồng người Việt sinh sống, ngày càng được yêu thích và phổ biến ra thế giới.

Nhận xét của du khách quốc tế và báo chí

Phở hải sản đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ du khách quốc tế. Trên YouTube, nhiều du khách chia sẻ cảm nhận về món phở hải sản tại TP.HCM, với những lời khen ngợi về sự tươi ngon của hải sản và độ thanh ngọt của nước dùng. Nhiều du khách quốc tế sau khi thử phở hải sản đều để lại đánh giá tích cực. Cặp YouTuber nổi tiếng Sonny Side và Calvin (Best Ever Food Review Show) từng trải nghiệm phở tôm hùm tại Sài Gòn. Calvin thốt lên rằng "tô phở nhìn đã thấy bắt mắt", còn Sonny khen thịt tôm "tươi ngon, đầy đặn" .

Cặp YouTuber nổi tiếng Sonny Side và Calvin (Best Ever Food Review Show) từng trải nghiệm phở tôm hùm tại Sài Gòn. (Ảnh: Báo Dân trí)

Sau khi thưởng thức, cả hai đều nhận xét nước dùng "các gia vị hòa quyện như đang nhảy múa trong miệng" và khẳng định đây là món "rất ngon, thể hiện sự sáng tạo của đầu bếp Việt" .

Báo Los Angeles Times cũng đã từng nhắc đến phở hải sản là món ăn đáng thử khi đến Sài Gòn, đặc biệt là món phở tôm hùm nổi bật của các nhà hàng địa phương. Họ nhận xét rằng "sự kết hợp hoàn hảo giữa độ ngọt tự nhiên từ hải sản và gia vị Việt Nam" khiến phở hải sản trở thành một món ăn đặc biệt đáng chú ý .

Giải thưởng, xếp hạng và vinh danh

Theo VOV, mặc dù chưa có giải thưởng cấp quốc tế riêng cho phở hải sản, nhưng món này đã được ghi nhận trong các bảng xếp hạng ẩm thực. TasteAtlas - chuyên trang ẩm thực uy tín quốc tế đã đưa phở hải sản vào nhiều bảng tổng hợp: tháng 8/2025, phở hải sản được xếp hạng 27 trong "98 món bún – mì ngon nhất thế giới".

Theo Vietnamnet, trước đó, trong danh sách "100 món ăn đường phố ngon nhất Đông Nam Á" do TasteAtlas công bố (năm 2025), phở hải sản cũng góp mặt ở vị trí 53. Những xếp hạng này phần nào khẳng định sức hút và tính độc đáo của phở hải sản trong cộng đồng yêu ẩm thực toàn cầu. Với vị ngon lạ miệng và nguồn nguyên liệu phong phú, phở hải sản đang dần trở thành một góc sáng tạo thú vị của ẩm thực Việt, được nhiều trang báo và du khách quốc tế quan tâm khám phá.

Mặc dù chưa có giải thưởng cấp quốc tế riêng cho phở hải sản, nhưng món ăn này đã được ghi nhận trong các bảng xếp hạng ẩm thực. (Ảnh: Sức khỏe)

Phở hải sản, với sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị biển và hương vị phở Việt, là một minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng trong ẩm thực Việt Nam. Việc món ăn này được TasteAtlas vinh danh trong danh sách "Top 98 món bún – mì ngon nhất thế giới" đã khẳng định tầm ảnh hưởng và sự phát triển mạnh mẽ của ẩm thực Việt trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

Món ăn này không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ cho thực khách, mà còn là cầu nối để bạn bè quốc tế tiếp cận nền ẩm thực phong phú của Việt Nam.

Tác giả: Nguyệt Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn