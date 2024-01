Khởi tố thêm 2 kẻ lừa đảo, bán hàng kém chất lượng cho người già ở Nghệ An

Ngày 19/1, theo tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đơn vị ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong vụ án lừa dối khách hàng trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Đó là: Nguyễn Thị Hải (SN 1991, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Đặng Ngọc Long (SN 1984, trú phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Hai người này đã trực tiếp tìm, thuê địa điểm khách sạn Đại Phú Gia ở thị trấn Tân Kỳ trong các ngày 14,15/9/2023 để tổ chức bán hàng cho người già.

Đối tượng Đặng Ngọc Long và Nguyễn Thị Hải

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ khởi tố Phạm Trọng Phương (SN 1992, trú tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) và Nguyễn Thị Lanh (SN 1976, trú tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - đây là 2 kẻ cầm đầu trong vụ án.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/9/2023 tại khách sạn Đại Phú Gia (thị trấn huyện Tân Kỳ), nhóm trên thuê hội trường tổ chức "hội thảo" dưới hình thức "tri ân khách hàng", trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm dân dụng.

Nhóm phát giấy mời, nhắm tới những người cao tuổi và hứa nếu ai mời được khách hàng tham dự hội thảo sẽ được tặng gói hạt nêm. Vì vậy, hàng trăm người già đã đến thăm gia.

Để người dân tin tưởng hơn, nhóm này tiếp tục dùng chiêu trò nạp thêm 2 triệu đồng sẽ nhận được một nồi cơm điện và sẽ trả lại đúng số tiền như vậy.

Chiều 15/9, nhóm báo giá một nồi áp suất 5,1 triệu đồng; một nồi lẩu 2,1 triệu đồng; một bếp nướng 11 triệu đồng; một chảo 1,1 triệu đồng. Mỗi người dân đưa cho chúng 5-10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên với hy vọng sau khi nhận sản phẩm sẽ được trả lại tiền như những lần trước.

Số tiền người dân mua các mặt hàng của nhóm người này ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Các mặt hàng chủ yếu là nồi cơm điện, nồi áp suất, xoong, chảo… đều có giá cao hơn giá thị trường nhiều lần. Tuy nhiên, sau đó nhóm này lên ô tô bỏ đi, người dân mới biết bị lừa nên cầu cứu công an và chính quyền địa phương.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC