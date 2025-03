Khởi tố, tạm giam đối tượng thuê 06 ôtô tự lái rồi đưa đi cầm cố

Trong tỉnh

Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Ngọc Sâm đã thuê 06 xe ôtô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.